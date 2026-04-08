Zaharova'dan ABD-İran Ateşkesi Değerlendirmesi

08.04.2026 18:38
Rusya, ABD-İran arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladı ve uzun vadeli barış vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD- İran arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Benzer askeri krizlerin tekrarlanmaması garanti edilmeli. ( Orta Doğu'da) Bölgede uzun vadeli barış ve güvenlik sağlanmalı." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesi değerlendiren Zaharova, Pakistan'ın bu konudaki arabuluculuk rolünü takdir ettiklerini dile getirdi.

Mariya Zaharova, "Rusya, ABD-İran arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşılıyor. Bölgedeki tüm devletlerin meşru hak ve çıkarlarına saygı temelinde, meselenin nihai çözümüne yönelik ciddi müzakerelerin yapılması bekleniyor. Benzer askeri krizlerin tekrarlanmaması garanti edilmeli. Bölgede uzun vadeli barış ve güvenlik sağlanmalı. Bu hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunacağız." ifadesini kullandı.

"Rus gemilerine yönelik yaptırımlar uluslararası hukuka aykırı"

Ukrayna'nın Akdeniz'de Rus gemilerine yönelik saldırılarını değerlendiren Zaharova, "Kiev'in Akdeniz'i terör eylemleri alanına dahil etmeye çalıştığını ve bunun bölgeyi yeni bir gerginlik noktasına dönüştürebileceğini" kaydetti.

Zaharova, Avrupa ülkelerinin buna göz yumduğunu belirterek, uluslararası toplumun buna tepki göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Sözcü Zaharova, Rus gemilerine yönelik uygulanan yaptırımların uluslararası hukuka aykırı olduğuna işaret etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının Rusya'da son günlerde Karabağ bölgesine ilişkin yapılan açıklamalara tepki gösterdiğini anımsatan Zaharova, Azerbaycan tarafına diplomatik kanallar üzerinden gerekli cevabın verileceğini aktardı.

Mariya Zaharova, Ermenistan'ın, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ndeki (KGAÖ) çalışma sürecine tam katılımının yeniden sağlanmasından yana olduklarını vurgulayarak, Rusya yanlısı siyasilerin, Ermenistan'da düzenlenecek seçim yarışına katılabileceği umudunu paylaştı.

Kaynak: AA

