Zaharova'dan ABD ve İran'a Müzakere Çağrısı - Son Dakika
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Zaharova'dan ABD ve İran'a Müzakere Çağrısı

15.07.2026 23:23
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Rusya, ABD ve İran'ı çatışmalar yerine müzakerelere dönmeye davet etti. Bölgesel kriz endişesi var.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ile İran'a çatışmacı yaklaşımdan vazgeçme ve müzakere masasına dönme çağrısında bulunarak, "Bölgesel krizin genişlemesi tehdidi var. Bu, küresel çapta son derece olumsuz sonuçlar doğurabilir." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD ile İran arasındaki saldırılara değinen Zaharova, "Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı bölgesinde çatışmaların yeniden başlamasından son derece endişeliyiz. Olayların öngörülemeyen seyri, meselenin barış yoluyla çözülmesi ihtimaline tehdit oluşturuyor." ifadesini kullandı.

İran ile ABD arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da mutabakat zaptı imzalandığını anımsatan Zaharova, bu mutabakatın, meselenin diplomatik çözümüne yol açtığına işaret etti.

Zaharova, "Müzakere süreci, Pakistanlı ve Arap arabulucuların çalışmaları sonucunda başlamıştı. Bu girişimlerin boşa çıkmasına izin verilmemesi gerekiyor. Basra Körfezi'ndeki durumun olumsuz senaryo ile gelişmesi, Orta Doğu'da Filistin ile İsrail arasındaki meselenin çözümle ilgili öncelikli hedefi baltalıyor. Bölgesel krizin genişlemesi tehdidi var. Bu küresel çapta son derece olumsuz sonuçlar doğurabilir." ifadelerini kullandı.

ABD ile İran'ın meseleyi müzakere yoluyla çözmesi gerektiğinin altını çizen Zaharova, "Tüm tarafları, çatışmacı yaklaşımdan vazgeçmeye ve müzakere masasına dönmeye çağırıyoruz. Karşılıklı saldırıları durdurmaya, bölgede sağlam barış yollarının bulunması amacıyla diyaloğu başlatmaya çağırıyoruz." dedi.

Zaharova, meselenin çözümünde tüm Orta Doğu ülkelerin rol üstlenmesi gerektiğini belirterek, "bölgede sağlam ve kapsamlı güvenlik sisteminin oluşturulması konusundaki son sözün bu ülkelere ait olduğunu" kaydetti.

Bölge dışı güçlerin, bölgedeki ülkeler arasında anlaşmazlıkları kışkırtmaktan vazgeçmeleri, barışı teşvik etmeleri gerektiğini vurgulayan Zaharova, durumun iyileştirilmesine yönelik girişimlerde bulunmaya hazır olduklarını dile getirdi.

"Ukrayna'da yabancı askeri birlikler, meşru hedef olarak değerlendirilecek"

Sözcü Zaharova, Avrupa'nın Ukrayna konusundaki eylemlerine ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avrupa'daki NATO ülkeleri, Ukrayna'yı hava savunma projelerine dahil etmeye çalışıyor. Bunu Kiev'in, NATO'nun askeri paradigmasına çekilmesine yönelik adım olarak değerlendiriyoruz. NATO'nun Ukrayna'yı jeostratejik olarak kullanma girişimleri, devam eden krizin ve Rusya'nın özel askeri operasyonunun temel nedenlerinden biri. Bu nedenle Kiev yönetiminin, Rusya için düşman olan askeri örgüte çekilmesine yönelik girişimler kesinlikle kabul edilemez ve sert şekilde karşılık görecek."

Batı'nın Ukrayna'ya silah sağladığına dikkati çeken Zaharova, bunun, Ukrayna krizinin çözümünü engelleyen hususlardan biri olduğunu belirtti.

Zaharova, Avrupa'nın Ukrayna'ya askeri birlikleri konuşandırması ihtimaline ilişkin, "Ukrayna'da yabancı askeri birliklerinin konuşlanırılması kabul edilemez. Bu, yabancı müdahale, Rusya'nın güvenliği için tehdidin artması anlamına gelecek. Bu birlikler, merşu hedef olarak değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.

Sözcü Zaharova, NATO'nun Arktika bölgesindeki eylemlerinin bölgesel olayların yaşanması riskini artırdığını söyledi.

"ABD, uluslararası anlaşmalara yönelik kibirli ve küçümseyici tavır sergiliyor"

ABD'nin nükleer denemeleri başlatma ihtimalini değerlendiren Zaharova, Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'nın 179 ülke tarafından onaylandığına dikkati çekti.

Zaharova, ABD'nin, bu antlaşmayı onaylamadığını ve bunun yürürlüğe girmesini yıllar boyunca engellediğini belirterek, "ABD, antlaşma dahil uluslararası anlaşmalara yönelik kibirli ve küçümseyici tavır sergiliyor. Bu, Washington'un silah kontrolü ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi dahil uluslararası hukuka küçümseyici yaklaşımın ve egonun göstergesi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Rusya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zaharova'dan ABD ve İran'a Müzakere Çağrısı - Son Dakika

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