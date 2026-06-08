Zaharova'dan Ermenistan Seçimleri Açıklaması - Son Dakika
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Zaharova'dan Ermenistan Seçimleri Açıklaması

08.06.2026 14:54
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Rusya, Ermenistan'daki seçimlerin Batı müdahalesi ve muhalefet baskısıyla yapıldığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ermenistan'daki parlamento seçimlerinin Batı'nın müdahalesi eşliğinde yapıldığını belirterek, "Erivan, özgür seçimlerin yapılmasına ilişkin demokratik ilke ve süreçleri ihlal etti." ifadelerini kullandı.

Sözcü Zaharova, Ermenistan'da hafta sonu yapılan parlamento seçimlerine dair yazılı açıklama yaptı.

Seçim sonucuna göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisinin "iktidar üzerinde tekel sahibi" olamadığını belirten Zaharova, bu partiye halk desteğinin önceki seçimlerin sonuçlarıyla kıyasla azaldığını ifade etti.

Zaharova, "Ermenistan'daki parlamento seçimleri, muhalefet üzerinde benzeri görülmemiş baskı ve başta AB olmak üzere Batı'nın müdahalesi eşliğinde gerçekleşti. Ermeni yetkililer, seçim kampanyası ve oy verme işlemi esnasında muhalif güçlere yönelik sert baskı uyguladı." değerlendirmesinde bulundu.

Ermeni Apostolik Kilisesinin de baskıya maruz kaldığına dikkati çeken Zaharova, "Erivan, özgür seçimlerin yapılmasına ilişkin demokratik ilke ve süreçleri ihlal etti." ifadesini kullandı.

Zaharova, Ermenistan'ın güçlü ve egemen ülke olmasından yana olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Seçimler, Ermeni toplumunun son derece kutuplaştığını gösterdi. Bu durumda, tüm vatandaşların görüşleri dikkate alınmadan Ermenistan'ın kalkınma yoluyla ilgili tek taraflı kararların alınması, ülkenin bölünmesine ve sosyal ekonomik kargaşaya sürüklenmesine yol açacak. Ermeni yönetiminin ulusal çıkarlar doğrultusunda hareket edeceğini umuyoruz. Moskova'nın Ermenistan ile ilişkilerindeki rotamızı, Ermeni yönetiminin atacağı adımlar doğrultusunda belirleyeceğiz."

Ermenistan'da, dün parlamento seçimleri yapılmıştı.

Ermenistan Merkez Seçim Komisyonunun kesin olmayan verilerine göre, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi, oyların yüzde 49,81'ini alarak seçimi açık ara birinci sırada tamamladığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Ermenistan, Politika, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zaharova'dan Ermenistan Seçimleri Açıklaması - Son Dakika

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