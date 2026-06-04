Zaharova'dan İsrail'e Lübnan Uyarısı - Son Dakika
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Zaharova'dan İsrail'e Lübnan Uyarısı

04.06.2026 18:11
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Rusya, İsrail'in Lübnan'dan asker çekmesini ve siyasi çözüm süreci oluşturmasını istedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'e, askerlerini Lübnan topraklarından çekmesi çağrısında bulunarak "Bu, meselenin siyasi ve diplomatik çözüm süreci için uygun koşullar oluşturacak." dedi.

Sözcü Zaharova, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Lübnan'ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirten Zaharova, "Ateşkesi sağlamaya ve İsrail'i askerlerini çekmeye çağırıyoruz. Bu, meselenin siyasi ve diplomatik çözüm süreci için uygun koşullar oluşturacak." diye konuştu.

Zaharova, Lübnan'daki durumun iyileştirilmesine yönelik girişimlerde bulunmaya, bu konuda bölgesel ve uluslararası ortaklarla çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

"Ermenistan'ın iki sandalyede oturma yönündeki yaklaşımı uygun değil"

Ermenistan'ın hem Avrupa Birliği (AB) ile yakınlaşmaya hem de Avrasya Ekonomik Birliği'ne (AEB) üyeliğini korumaya çalıştığını söyleyen Zaharova, "Ermenistan yönetiminin, iki sandalyede aynı anda oturma yönündeki yaklaşımı kimse için uygun değil. Ermenistan'ın AB'ye yolculuğunu finanse etmek istemiyoruz. Bu birlik, ülkemize ve diğer ülkelere karşı düşmanca siyaset izliyor ve Kiev'deki teröristleri destekliyor, finanse ediyor." dedi.

Ermenistan ile karşılıklı saygıya dayalı ortaklığı sürdürmek istediklerini dile getiren Zaharova, Moskova'nın Ermenistan'a doğru düzgün davranmadığı yönündeki açıklamalarının sapkınlık olduğunu belirtti.

Azerbaycan ile tüm alanlarda ilişkileri geliştirme niyetinde olduklarını aktaran Zaharova, Azerbaycan'da tutuklu Rus vatandaşlarının serbest bırakılacağı umudunu paylaşarak, bu konuda Bakü ile diyalog içerisinde olduklarını söyledi.

"ABD'nin, Asya Pasifik'te silah yarışını kışkırtma yönündeki girişimlerini kınıyoruz"

Asya Pasifik bölgesindeki duruma değinen Zaharova, ABD'nin başkalarının eliyle söz konusu bölgede silah yarışını kışkırtmaya çalıştığını belirterek "Bunu kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Bunun, bölgedeki düzen ve güvenlik sistemini bozabileceğinin, yeni ayrım çizgilerini oluşturabileceğinin altını çizen Zaharova, bölgedeki sorunların siyasi diplomatik araçlarla çözülmesinden yana olduklarını dile getirdi.

Mariya Zaharova, NATO'nun Balkanlar'ı kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalıştığını savunarak "Onlar (NATO ülkeleri), Sırbistan'ı Rusya'dan koparmaya çalışıyor. Onlar, Sırbistan'ı Rusya'dan kopararak, ülkeyi parçalayacaklarını anlamıyorlar." şeklinde konuştu.

Sözcü Zaharova, Almanya ile ilişkilerin iyileştirilmesi ihtimaline ilişkin ise "Bu konudaki görüşmeler, yalnızca Berlin'in vatandaşlarımıza yönelik terör saldırılarını resmen kınaması ve uluslararası terörizmi finanse etmekten vazgeçmesi durumunda yapılabilir." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zaharova'dan İsrail'e Lübnan Uyarısı - Son Dakika

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