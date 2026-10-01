Zaharova, Kaliningrad için nükleer mesajın anlaşıldığını belirtip Avrupa'yı eleştirdi - Son Dakika
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Zaharova, Kaliningrad için nükleer mesajın anlaşıldığını belirtip Avrupa'yı eleştirdi

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Dışişleri Sözcüsü Zaharova, NATO'nun Kaliningrad'a saldırması halinde Rusya'nın nükleer silah kullanabileceği mesajının anlaşıldığını söyledi. Zaharova, Avrupa'yı eleştirerek Londra ve Dublin'in Kaliningrad'a nükleer dahil tüm araçlarla karşılık uyarısını hatırlattı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Kaliningrad bölgesine saldırması halinde, Rusya'nın "nükleer silah kullanabileceği" yönündeki mesajını muhataplarının gayet iyi anladığını söyledi.

Zaharova, Rus Perviy Kanal'a yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın Rusya'ya saldırması halinde savaşın tamamen farklı ve çok kısa süreceğini" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de söylediğini hatırlattı.

Putin'in bu açıklamayı Batılı bir haber ajansı ya da siyasetçinin Rus karşıtlığı açıklaması üzerine yapmadığına dikkati çeken Zaharova, Rusya Devlet Başkanının ifadeleri sonrasında yurt dışındaki Rus büyükelçilerin bu tezi geliştiren bilgilendirme çalışmaları yürüttüğünü belirtti.

Zaharova, "Bu, Avrupa tarafından atıldığını gördüğümüz uygulamaya dönük bir dizi adıma verilen yanıttır." ifadesini kullandı.

Avrupa'nın askerileştirilmesi yönünde somut adımlar atıldığını gördüklerini dile getiren Zaharova, akıtılan muazzam kaynakların Avrupa ekonomisini kesinlikle en vahim biçimde etkileyeceğini savundu.

Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin Rusya'yı doğrudan hedef alan askerileştirmeye dahil olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Avrupa genelinde nasıl adeta gerçek bir dron üretim ağı kurulduğunu görüyoruz. Bütün bunlar, terörist Kiev rejimiyle birlikte yapılıyor. Bu, hani derler ya, 'bir el diğerini yıkar'. Buna bir tür şirketler topluluğu ya da konsorsiyum bile denemez. Çünkü bunlar, Avrupa topraklarındaki dron üretimini Kiev rejimine bağlayan gerçek uluslararası terör hücreleridir ve bu, gerçekten de hem para aklama hem de bu ürünlerin terör amaçlarıyla kullanılmasıdır."

Zaharova, Avrupa'nın saldırgan iştahını dizginleyemediği için kendi halklarına Rusya'nın bölgesi "Kaliningrad'dan rahatsızlık hissetme" düşüncesi pompaladığını öne sürerek "Buna yanıt verdik. Büyükelçilerimiz yanıt verdi. Açık ve kesin bir yanıt verdiler." dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Kaliningrad bölgesiyle ilgili Rusya'nın "NATO askeri müdahalesi olması halinde nükleer silahlarla karşılık verilebileceği" yönündeki açıklamasını ciddiye almamasını değerlendiren Zaharova, "Bence Rusya tarafından verilen ilgili mesajın muhatapları bunu gayet iyi anladı." diye konuştu.

Önceki gün Rusya'nın Londra Büyükelçiliği, dün de Dublin Büyükelçiliği yaptıkları açıklamalarda, Kaliningrad bölgesine yönelik olası abluka ya da saldırı girişimine, Rusya'nın nükleer silahlar dahil elindeki tüm araçlarla karşılık verebileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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