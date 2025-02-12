Zahide Yetiş'e Tepki: Kadına Şiddeti Normalleştiriyor - Son Dakika
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Zahide Yetiş'e Tepki: Kadına Şiddeti Normalleştiriyor

TKDF, Zahide Yetiş'in şiddetle mücadele komisyonuna davet edilmesine sert tepki gösterdi.

12.02.2025 23:34
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(ANKARA) - Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, " Zahide Yetiş, canlı yayında bir kadının hayatını tehlikeye atan bir ekran figürü olmanın ötesinde, hangi bilgi ve birikimle bu komisyona davet edilmiştir?" diye sordu.

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonunda, televizyon programcısı Zahide Yetiş de sunum yaptı.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Yetiş'in Komisyona katılmasını tepki gösterdi:

TKDF tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Zahide Yetiş, yakın zamanda TV programında bir kadına ait olduğunu iddia ettiği cinsel içerikli görüntüleri kadının kocasına göstererek, kadının hayatını doğrudan tehlikeye attı. Kadına yönelik şiddetle mücadele iddiasıyla kurulan TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'nun başına bir erkek getirilmesi yetmezmiş gibi, kadına karşı şiddeti tartışmak için alanında uzman pek çok isim ve STK görmezden gelinerek, Zahide Yetiş' in davet edilmesi kabul edilemez.

Zahide Yetiş, canlı yayında bir kadının hayatını tehlikeye atan bir ekran figürü olmanın ötesinde, hangi bilgi ve birikimle bu komisyona davet edilmiştir? TKDF ve onlarca kadın derneğinin, Zahide Yetiş ve benzerlerinin yürüttüğü şiddeti körükleyen programların yayından kaldırılması talebi kamuoyundan bunca destek görmesine rağmen neden işleme alınmıyor? Zahide Yetiş ve onun temsil ettiği zihniyet kimler tarafından ve neden korunuyor?

Yetmezmiş gibi, Zahide Yetiş komisyona gelip 'Kadınlar da şiddet uyguluyor' diyerek, kadınların maruz kaldığı sistematik şiddeti görünmez kılmaya ve bu mücadeleyi itibarsızlaştırmaya aracı olmuştur. Şiddeti meşrulaştıran bu anlayışa sessiz kalmayacağız! Bu komisyon, kadınların haklarını ve hayatlarını koruma görevini yerine getirmiyor; aksine, sadece şiddeti ve eşitsizliği normalleştirmeye hizmet ediyor! İşte bu yüzden biz kadın örgütleri Kadın cinayetleri politiktir diyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Zahide Yetiş'e Tepki: Kadına Şiddeti Normalleştiriyor - Son Dakika

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