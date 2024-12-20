Zambiya'da Büyü Suçlaması: 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Zambiya'da Büyü Suçlaması: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Cumhurbaşkanı Hichilema'ya büyü yapma girişiminde bulunan 2 kişi Lusaka'da gözaltına alındı.

20.12.2024 21:46
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CAPE Güney Afrika ülkesi Zambiya'da, Cumhurbaşkanı Hakeinde Hichilema'ya karşı büyü yapma girişiminde bulunmakla suçlanan 2 kişi gözaltına alındı.

Zambiya polisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Hichilema'ya zarar vermek için büyü yapmayı amaçladıkları tespit edilen 2 kişinin başkent Lusaka'da gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu kişilerin, geçen ay soygun suçlamasıyla gözaltına alınan muhalif milletvekili Emmanuel Banda tarafından görevlendirildiğinin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Gözaltına alınanların, Zambiya Büyücülük Yasası'nı ihlal etmek ve vahşi hayvanlara zarar vermek suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarılmayı beklediği kaydedildi.

Kaynak: AA

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