Zambiya'da Shaolin Tapınağı'nda Çin Yeni Yılı kutlamaları düzenlendi - Son Dakika
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Zambiya'da Shaolin Tapınağı'nda Çin Yeni Yılı kutlamaları düzenlendi

Zambiya\'da Shaolin Tapınağı\'nda Çin Yeni Yılı kutlamaları düzenlendi

Zambiya'nın başkenti Lusaka'daki Shaolin Tapınağı kültür merkezinde düzenlenen Çin Yeni Yılı kutlama etkinliğinde bir dövüş sanatları ustası ve öğrencileri tarafından Kungfu gösterisi gerçekleştirildi.

11.02.2024 15:33
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LUSAKA, 11 Şubat (Xinhua) -- Zambiya'nın başkenti Lusaka'daki Shaolin Tapınağı kültür merkezinde düzenlenen Çin Yeni Yılı kutlama etkinliğinde Kungfu gösterisi yapan bir dövüş sanatları ustası ve öğrencileri, 9 Şubat 2024. (Fotoğraf: Peng Lijun/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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