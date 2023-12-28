Zambiya\'da Kolera Vakaları ve Can Kayıpları Artıyor

Zambiya'da, kolera vakaları ve bundan kaynaklı can kayıplarında görülen artış sonrası önlemlerin artırıldığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Sylvia Masebo, düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte 111 yeni vaka görüldüğünü ve 5 kişinin koleradan hayatını kaybettiğini açıkladı.

Salgında 93 ölüm kaydedildiğini belirten Masebo, ülkenin önemli bir sağlık sorunuyla yüz yüze olduğunu söyledi.

Masebo, çoğunlukla kirli gıda ve sudan bulaşan hastalığın önüne geçmek için salgının görüldüğü bölgelerde önlemlerin artırıldığını ve daha fazla klor sevkiyatı yapıldığını ifade etti.

Zambiya'nın komşusu Zimbabve'de de görülen salgında vaka sayısı 13 bini geçerken, ülkede acil durum ilan edilmişti. Zimbabve'deki salgında şimdiye kadar 221 kişi öldü.