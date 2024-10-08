Zambiya'da Maden Çökmesi: 10 Madenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Zambiya'da Maden Çökmesi: 10 Madenci Hayatını Kaybetti

Mumbwa bölgesinde maden ocağının çökmesi sonucu 10 madenci öldü, 5 madenci yaralandı.

08.10.2024 10:16
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LUSAKA, 8 Ekim (Xinhua) -- Zambiya'nın orta kesimindeki Mumbwa bölgesinde bir maden ocağının çökmesi sonucu en az 10 madenci hayatını kaybederken, 5 madenci de yaralandı.

Zambiya Merkez Eyaleti Polis Komiseri Charity Munganga Chanda Pazartesi günü yaptığı açıklamada kazanın aynı gün erken saatlerde meydana geldiğini ve o sırada çöken maden kuyusunda bulunan işçi sayısının bilinmediğini söyledi.

Chanda, "İşçiler madende çalışırken üzerlerine toprak çöktüğü belirtildi. Olay yerinde 9 madenci hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları sonucunda 6 madenci yaralı olarak kurtarıldı ancak yaralılardan biri de daha sonra hayatını kaybetti" dedi.

Chanda, enkaz altında mahsur kalan madencileri kurtarma çalışmalarının halen devam ettiğini ve polisin kaza sırasında madende bulunanların tam sayısını tespit etmek için ilgili diğer makamlarla birlikte çalıştığını da sözlerine ekledi.

Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema olayı üzücü olarak nitelendirdi ve ülkede yasadışı madencilik faaliyetleri nedeniyle yaşanan can kayıplarından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Kaynak: Xinhua

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