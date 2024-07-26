Zambiya'da Radyo ve Televizyon Yayınlarının Denetiminden Sorumlu Kurumun Genel Müdürü Ölü Bulundu

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CAPE Zambiya'da radyo ve televizyon yayınlarının denetim ve düzenlemesinden sorumlu Bağımsız Yayıncılık Kurumunun (IBA) kimliği belirsiz kişilerce kaçırılan genel müdürü Guntilla Muleya silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Polisten yapılan açıklamada, başkent Lusaka'daki iş yerinden çıktıktan sonra kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılan Muleya'nın, şehrin dışında terkedilmiş bir aracın içinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Muleya'nın yakın mesafeden sırtından ve başından aldığı iki kurşun yarasıyla hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, daha önce Sahra Altı'nın en büyük uydu yayıncılarından Güney Afrikalı MultiChoise'un Zambiya genel müdürü görevini yürüten Muleya, yakın zaman önce ülkenin yayın denetleme otoritesi IBA'ya genel müdür olarak atanmıştı.