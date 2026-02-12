Zambiya Komutanı Türkiye'de

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Zambiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Geoffrey Choongo Zyeele'yi kabul etti.

Genelkurmay Başkanlığının, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Zambiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Geoffrey Choongo Zyeele'yi kabul etti. Kabulde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflar da yer aldı.