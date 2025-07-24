Zamfara'da Güvenlik Sorunlarına Protesto

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde yüzlerce kişi, eyalette artan güvenlik sorunları nedeniyle gösteri yaptı.

Zamfara eyaletinin başkenti Gusau'da yüzlerce kişi, son dönemde artan silahlı saldırılar ve adam kaçırma olaylarına tepki göstermek amacıyla barışçıl bir gösteri düzenledi.

Motosikletliler, araç konvoyları ve yayalardan oluşan grup, Gusau sokaklarından geçip eyalet hükümet konağının ana kapısında toplandı.

Göstericiler, eyaletteki bazı köylerde son aylarda meydana gelen silahlı saldırılarda 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Protestoculardan Malam Abubakar Abdullahi, saldırılarda birçok akrabasını kaybettiğini ve dükkanının yağmalandığını söyledi.

Abdullahi, devam eden güvenlik sorunlarının tarımsal üretimi de ciddi şekilde etkilediğini, tarlalarında çalışmanın büyük risk haline geldiğini ifade etti.

Zamfara eyaletine bağlı Tofa bölgesinde hafta sonu düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 100'ü aşkın kişi kaçırılmıştı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.