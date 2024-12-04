Zamfara'da Patlama: 12 Ölü - Son Dakika
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Zamfara'da Patlama: 12 Ölü

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde yolcu otobüsü geçerken patlayan el yapımı bombada 12 kişi hayatını kaybetti.

04.12.2024 21:46
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Nijerya'nın kuzeyindeki Zamfara eyaletinde yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

Maru Bölge Yetkilisi Aliyu Yusha'u, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zamfara eyaletinin Maru bölgesine bağlı Yar Tasha köyünde yola döşenen el yapımı patlayıcının, yolcu taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettiğini belirtti.

Yusha'u, patlamada 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, ulusal haberlerde saldırının silahlı çete üyeleri tarafından düzenlendiği iddia edildi.

Zamafara eyaletinde zaman zaman silahlı saldırılar gerçekleştiriliyor.

Bugün erken saatlerde eyaletin Tsafe bölgesinde düzenlenen saldırıda 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zamfara'da Patlama: 12 Ölü - Son Dakika

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