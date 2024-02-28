Zanzibar'da Ramazan dolayısıyla şekerde vergi sıfırlandı - Son Dakika
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Zanzibar'da Ramazan dolayısıyla şekerde vergi sıfırlandı

Tanzanya'nın Müslümanların çoğunluğunu oluşturduğu Zanzibar Özerk Bölgesi'nde ramazan dolayısıyla şekere uygulanan katma değer vergisi sıfırlandı. Zanzibar Özerk Bölgesi Başkanı Hüseyin Ali Mwinyi, fiyat artışı yapanların lisanslarının iptal edileceği uyarısında bulundu ve tüccarlara karşı sorunları çözmek için çaba göstereceklerini söyledi. Zanzibar'da 1,8 milyonluk nüfusun yüzde 99'unu Müslümanlar oluşturuyor.

28.02.2024 18:03  Güncelleme: 18:05
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Tanzanya'nın Müslümanların çoğunluğunu oluşturduğu Zanzibar Özerk Bölgesi'nde ramazan dolayısıyla şekere uygulanan katma değer vergisi sıfırlandı.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Zanzibar Özerk Bölgesi Başkanı Hüseyin Ali Mwinyi, hükümetin enflasyonla mücadeleyi sürdürdüğünü ancak tüccarların haksız yere fiyat artışları yaptığını belirtti.

Ramazan boyunca şekerden katma değer vergisi alınmayacağını duyuran Mwinyi, fiyat artışı yapanların lisanslarının iptal edileceği uyarısı yaptı.

Başkan Mwinyi, iş insanlarına ve tüccarlara karşılaştıkları sorunları çözme sözü vererek, fiyat artışlarını durdurmak için gayret göstereceklerini söyledi.

Ülke turizminin önemli merkezlerinden olan Zanzibar'da 1,8 milyonluk nüfusun yüzde 99'unu Müslümanlar oluşturuyor.

Kaynak: AA

Hüseyin Ali, Tanzanya, Zanzibar, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zanzibar'da Ramazan dolayısıyla şekerde vergi sıfırlandı - Son Dakika

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