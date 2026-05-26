Zapatero'nun İfadesi Ertelendi

26.05.2026 16:12
Eski İspanyol Başbakan Zapatero'nun kara para aklama davasındaki ifadesi ertelendi. Hükümet zor durumda.

İspanya'da 2004-2011 yılarında başbakan olarak görev yapan, mevcut durumda iktidarda olan Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) eski lideri Jose Luis Rodriguez Zapatero'nun Plus Ultra hava yolu şirketiyle ilgili iddia edilen bir kara para aklama davasında sanık olarak mahkemeye vermesi gereken ifadesi ertelendi.

Ulusal Mahkeme Hakimi Jose Luis Calama, normalde 2 Haziran olarak belirlenen Zapatero'nun savunmasını, dava dosyasının büyüklüğünden dolayı avukatının talebi doğrultusunda 17-18 Haziran'a erteledi.

Plus Ultra hava yolu şirketinin Kovid-19 salgını sonrasında kurtarılması için verilen 53 milyon avronun kara para aklama amacıyla kullanılıp kullanılmadığıyla ilgili davada hakim Calama, eski başbakan Zapatero'yu "organize suç, nüfuzunu kullanma ve belge sahteciliğiyle" suçluyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında Zapatero'nun başbakanlık dönemi sonrasında oldukça karışık görülen, Venezuela ve Çin ile bağlantılı operasyonları, uluslararası finansal işlemleri, petrol, altın ve dövizle ilgili iddia edilen işlemleri de araştırılıyor.

Zapatero'nun kasasında bulunan mücevherler polemik konusu oldu

Diğer yandan jandarmaya bağlı Ekonomik ve Mali Suçlar Biriminin (UDEF) 19 Mayıs'ta Zapatero'nun Madrid'deki ofisinde yaptığı aramalarda bir kasada bulunan çok sayıda değerli mücevher polemik konusu oldu.

UDEF'in operasyonunda geçici olarak aldığı safir yakut, inci kolye, küpe, bilezikler ve saatlerden oluşan 100 parçadan fazla mücevherin fotoğrafları basına verildi.

Toplam değerinin 3 milyon avroyu bulduğu ileri sürülen mücevherlerin Zapatero'nun kendisine ve eşine ait olduğu, bazılarının miras kaldığı belirtilirken, eski başbakanın bunlarla ilgili bilgi vermek zorunda kalacağı açıklandı.

Ayrıca suç örgütü liderliğiyle suçlanan Zapatero'nun bir halkla ilişkiler firmasının sahibi olan iki kızı da, babasının nüfuzunu kullanmak ve yasa dışı komisyonla ilgili iddialarda soruşturmaya dahil edildi.

Zapatero hakkındaki iddialar hükümeti sıkıştırıyor

İspanya siyasetinde ana gündem maddesine dönüşen Zapatero'nun sanıklığından dolayı azınlık koalisyon hükümetinin büyük ortağı PSOE de zor durumda kaldı.

Başbakan Pedro Sanchez, Zapatero'ya destek verdiklerini ve suçsuzluğuna inandıklarını açıklasa da gerek muhalefetteki sağ ve aşırı sağ partiler gerekse koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren Bask ve Katalonya bölgelerindeki yerel partiler PSOE'den konuyla ilgili açıklama talebinde bulunuyor.

Hükümet normal şartlarda öngörüldüğü gibi 2027 yazından önce seçim olmadığını savunsa da muhalefette erken seçim taleplerinin arttığı görülüyor.

Hakkında üç ayrı suç iddiasında bulunulan Zapatero, İspanya demokrasi tarihinde mahkeme tarafından suçlanan ilk eski başbakan oldu.

Zapatero şimdiye kadar yaptığı tüm açıklamalarda hakkındaki iddiaları yalanladı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
