Zapatero'ya Kara Para Suçlaması Genişliyor - Son Dakika
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Zapatero'ya Kara Para Suçlaması Genişliyor

18.06.2026 15:52
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Eski İspanya Başbakanı Zapatero'nun kara para aklama soruşturması kızı ve sekreteriyle genişletildi.

İspanya'da eski başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero hakkındaki kara para aklama suçlamaları iki kızını ve sekreterini de kapsayacak şekilde genişletildi.

Zapatero hakkındaki soruşturmayı yürüten Ulusal Mahkeme hakimi Jose Luis Calama, Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının talebi üzerine, halkla ilişkiler firması olan, eski İspanya başbakanının kızları Alba ve Laura ile sekreteri Gertrudis Alcazar'ın da soruşturulmasına karar verdi.

Hakim Calama'nın kararını, Zapatero'nun Ulusal Mahkeme'de ifade vermesinden bir gün sonra açıklaması dikkati çekti.

İspanya'da 2004-2011 yıllarında başbakan olarak görev yapan Zapatero, Plus Ultra hava yolu şirketiyle ilgili iddia edilen kara para aklama, nüfuzunu kullanma, suç örgütü kurma, belgede sahtecilik ve hakkındaki bazı mali suçlarla ilgili soruşturmada sanık olarak dün mahkemede ifade vermişti.

Zapatero, ifadesinde, 2011 yılında 53 milyon avro kamu yardımı alan Plus Ultra hava yolunun "kurtarılmasına etki ettiği veya yardımın verilmesini kolaylaştırmak için herhangi bir yetkiliyle iletişime geçtiği" iddialarını reddetmişti.

İspanyol basınına yansıyan haberlere göre hakim Calama, yaklaşık 3 saat süren ifadesinin ardından Zapatero'nun suç teşkil eden iddialara yönelik açıklamalarını soruşturmanın kapatılması için yeterli görmedi.

Zapatero'nun hakkındaki iddiaları soruşturmaya devam eden hakim Calama, "eski başbakan olmasından kaynaklanan yüksek profili, İspanya'daki önemli bağlantılarından dolayı kaçma niyetine dair herhangi bir göstergenin olmadığı" gerekçesiyle karşı avukatların Zapatero hakkındaki "pasaportuna el koyma ve geçici diğer tedbirler uygulanması taleplerini" kabul etmemişti.

Aşırı sağcı Hazte Oir derneği ile aşırı sağcı Vox, Iustitia Europa ve ana muhalefetteki merkez sağcı Halk Partisinin destek verdiği avukatlarca yargılanması istenen eski İspanya Başkanı Zapatero, masumiyetini savunmasına rağmen özellikle Plus Ultra için kararlar ve avantajlar sağlamak amacıyla "üst düzey kurumsal ve ticari bağlantılarını kullanmakla" suçlanıyor.

Zapatero'nun başbakanlık dönemi sonrasında oldukça karışık görülen Venezuela ve Çin ile bağlantılı operasyonları, uluslararası finansal işlemleri, petrol, altın ve dövizle ilgili iddia edilen işlemler de araştırılıyor.

Diğer yandan jandarmaya bağlı Ekonomik ve Mali Suçlar Biriminin (UDEF) 19 Mayıs'ta Zapatero'nun Madrid'deki ofisinde yaptığı aramalarda bir kasada bulunan ve toplam değeri 1,3 milyon avro olduğu belirtilen mücevherler de soruşturmaya dahil edildi.

Zapatero'nun safir, yakut, inci kolye, küpe, bilezikler ve saatlerden oluşan yaklaşık 80 parça mücevheri nasıl edindiği, faturaları veya aile mirası ile bunun belgelerini sunması gerekiyor.

Zapatero, suçsuzluğunu kanıtlayacağını savunarak, İspanyol halkının kendisine güven duymasını istedi

Basına dün yazılı bir açıklama gönderen Zapatero, "İşlemediğim çok ciddi suçlarla suçlanıyorum. Her zaman dürüst ve ahlaklı davrandım ve şimdi bunu kanıtlamakla görevliyim. Bunu mutlak şeffaflık ve tam bir güvenle yapacağım." ifadelerini kullanmıştı.

İspanyol halkına hitaben "Güveninizi rica ediyorum. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Bunu kanıtlamamız biraz zaman alabilir ancak gerçek ortaya çıkacak ve şu anda şüphe duyanların güvenini yeniden kazanacağım." diyen Zapatero, şu açıklamada bulunmuştu:

"Şirketlerin, paranın, finansal ürünlerin, doğrudan veya dolaylı olarak bana ait herhangi bir varlığın bulunmadığının doğrulanması için mahkemeye gönüllü olarak bir yetkilendirme sundum. Çünkü İspanya dışında kesinlikle hiçbir şeyim yok. Benim durumumda olduğu gibi tamamen masum olduğunu bilen ve adalet sistemine tam güven duyan biri için en acı şey, hakkımda söylenenlere inanan birçok insanın ihanete uğradığını hissetmesidir."

Kaynak: AA

Politika, İspanya, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zapatero'ya Kara Para Suçlaması Genişliyor - Son Dakika

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