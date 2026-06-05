Zaporijya'da Yerel Ateşkes Sağlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zaporijya'da Yerel Ateşkes Sağlandı

05.06.2026 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UAEA, Zaporijya Nükleer Güç Santrali yakınlarında yerel ateşkesin yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), ajans arabuluculuğunda sağlanan "yerel ateşkesin" Zaporijya Nükleer Güç Santrali yakınlarındaki cephe hattında yürürlüğe girdiğini duyurdu.

UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, UAEA arabuluculuğunda sağlanan "yerel ateşkesin", bugün Zaporijya Nükleer Güç Santrali yakınlarındaki cephe hattında yürürlüğe girdiği bildirildi.

Bunun, nükleer kaza tehdidini önlemek için hayati önem taşıyan elektrik hattı onarımının önünü açtığı belirtilen açıklamada, her iki tarafın teknik ekiplerinin, bölgedeki mayınların kapsamlı şekilde temizlenmesinin ardından Dniprovska elektrik hattında savaş nedeniyle meydana gelen hasarları onarmaya çalışacağı kaydedildi.

Açıklamada, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin askeri faaliyetler nedeniyle ihtiyaç duyduğu elektrik hattının savaş boyunca zarar gördüğü hatırlatıldı.

Bu yerel ateşkesin, 2025'in sonundan bu yana Rusya ve Ukrayna ile müzakere edilen 6. geçici ateşkes olduğu aktarılan açıklamada, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin görüşlerine yer verildi.

Grossi, Rusya ve Ukrayna'nın haftalar süren hassas görüşmeler sırasında UAEA ile işbirliği yaptığını ve her iki tarafın da nükleer güvenlik adına ateşkese razı olduğunu belirtti.

UAEA Başkanı Grossi, kimseye fayda sağlamayacak ve savaşın yol açtığı yıkım ve acıyı daha da artıracak bir nükleer kaza riskinden insanları ve çevreyi korumak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Zaporijya Nükleer Güç Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Zaporijya Nükleer Güç Santrali, 17 kez geçici olarak dış güç kaynağını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Zaporijya, Diplomasi, Politika, Güncel, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zaporijya'da Yerel Ateşkes Sağlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Polat cinayetinde tetikçinin ifadesi ortaya çıktı Talimat ve para detayı kan dondurdu Can Polat cinayetinde tetikçinin ifadesi ortaya çıktı! Talimat ve para detayı kan dondurdu
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
Canlı yayında açıklamıştı Manchester City’den Real Madrid’e Erling Haaland tehdidi Canlı yayında açıklamıştı! Manchester City'den Real Madrid'e Erling Haaland tehdidi
Fenerbahçe’ye Mason Greenwood’dan kötü haber Fenerbahçe'ye Mason Greenwood'dan kötü haber
İtalyan devi listesine ekledi Icardi’yi istiyorlar İtalyan devi listesine ekledi! Icardi'yi istiyorlar
AYM’nin nafaka kararı akıllara ünlü isimleri getirdi AYM'nin nafaka kararı akıllara ünlü isimleri getirdi

13:00
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
12:16
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
11:38
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
11:07
İzmir uçağında panik anları Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
İzmir uçağında panik anları! Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
10:43
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
10:18
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 13:20:03. #7.12#
SON DAKİKA: Zaporijya'da Yerel Ateşkes Sağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.