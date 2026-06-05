Zaporijya'da Yerel Ateşkes Sağlandı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), ajans arabuluculuğunda sağlanan "yerel ateşkesin" Zaporijya Nükleer Güç Santrali yakınlarındaki cephe hattında yürürlüğe girdiğini duyurdu.

UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, UAEA arabuluculuğunda sağlanan "yerel ateşkesin", bugün Zaporijya Nükleer Güç Santrali yakınlarındaki cephe hattında yürürlüğe girdiği bildirildi.

Bunun, nükleer kaza tehdidini önlemek için hayati önem taşıyan elektrik hattı onarımının önünü açtığı belirtilen açıklamada, her iki tarafın teknik ekiplerinin, bölgedeki mayınların kapsamlı şekilde temizlenmesinin ardından Dniprovska elektrik hattında savaş nedeniyle meydana gelen hasarları onarmaya çalışacağı kaydedildi.

Açıklamada, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin askeri faaliyetler nedeniyle ihtiyaç duyduğu elektrik hattının savaş boyunca zarar gördüğü hatırlatıldı.

Bu yerel ateşkesin, 2025'in sonundan bu yana Rusya ve Ukrayna ile müzakere edilen 6. geçici ateşkes olduğu aktarılan açıklamada, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin görüşlerine yer verildi.

Grossi, Rusya ve Ukrayna'nın haftalar süren hassas görüşmeler sırasında UAEA ile işbirliği yaptığını ve her iki tarafın da nükleer güvenlik adına ateşkese razı olduğunu belirtti.

UAEA Başkanı Grossi, kimseye fayda sağlamayacak ve savaşın yol açtığı yıkım ve acıyı daha da artıracak bir nükleer kaza riskinden insanları ve çevreyi korumak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Zaporijya Nükleer Güç Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Zaporijya Nükleer Güç Santrali, 17 kez geçici olarak dış güç kaynağını kaybetmişti.