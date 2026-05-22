Zaporijya için Geçici Ateşkes Müzakereleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zaporijya için Geçici Ateşkes Müzakereleri

22.05.2026 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UAEA, Zaporijya Nükleer Santrali'nin onarımı için Rusya ve Ukrayna ile geçici ateşkes müzakereleri yürütüyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, halen tek dış kaynaklı elektrik hattına bağlı olan Zaporijya Nükleer Santrali'nin onarım çalışmaları için geçici bir "yerel ateşkes" sağlanması amacıyla Rusya ve Ukrayna ile müzakerelerin sürdüğünü bildirdi.

UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Grossi, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Grossi, UAEA'nın onarım çalışmaları için geçici bir yerel ateşkes sağlanması amacıyla hem Ukrayna hem de Rusya ile müzakerelerin sürdüğünü, Zaporijya Nükleer Santrali'nin ise hala tek dış kaynaklı elektrik hattına bağlı olduğunu belirtti.

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.

Santral çevresi, savaşın başlamasından bu yana birçok kez hedef alınmıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Güncel, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zaporijya için Geçici Ateşkes Müzakereleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri ayağa kaldırdılar Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar Şehri ayağa kaldırdılar! Art arda ihbarlar geldi, ters kelepçeyle gözaltına alındılar
Aziz Yıldırım’ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu Aziz Yıldırım'ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye İşte o isimler İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
Hatay’daki sel felaketinde can kaybı 3’e yükseldi Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi
Leroy Sane’nin beklediği haber en sonunda geldi Leroy Sane'nin beklediği haber en sonunda geldi

12:57
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
12:36
CHP Genel Merkezi’ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:27
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
10:59
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 13:35:52. #7.12#
SON DAKİKA: Zaporijya için Geçici Ateşkes Müzakereleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.