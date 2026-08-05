Zaporijya NGS'de İHA'lı Mayın Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zaporijya NGS'de İHA'lı Mayın Saldırısı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zaporijya NGS'de 4 çalışan, Ukrayna'nın İHA'larıyla bırakılan mayınlar nedeniyle yaralandı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4 çalışanının, Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçlarıyla (İHA) yola bırakılan mayınlar nedeniyle yaralandığını bildirdi.

Likhachev, yaptığı yazılı açıklamada, 3-5 Ağustos'ta santralde çalışan 4 kişinin mayınlara çarptığını ifade etti.

Yaralılardan 2'sinin ağır durumda hastaneye kaldırıldığını bildiren Likhachev, hafif yaralı diğer 2 kişinin ise hastaneye kaldırılmayı kabul etmediğini belirtti.

Ukrayna'ya ait İHA'ların her gece santralin bulunduğu Energodar'a giden ana yola "kelebek tipi" mayınlar bıraktığını aktaran Likhachev, bu durumun kente giriş ve çıkışları, gıda tedarikini, ambulansların çalışmasını ve santraldeki vardiya değişimini tehlikeye attığını kaydetti.

Santral ile Energodar'ı birbirine bağlayan yolun mayınlanmasının askeri önem taşımadığını iddia eden Likhachev, saldırıların çalışanları ve kent sakinlerini hedef aldığını belirtti.

Zaporijya NGS, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Zaporijya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zaporijya NGS'de İHA'lı Mayın Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Washington’dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon’un vurucu gücünü tüketti Washington'dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon'un vurucu gücünü tüketti
ABD’den Hürmüz Boğazı açıklaması: Anlaşma ihtimali güçlendi, petrol fiyatları çakıldı ABD'den Hürmüz Boğazı açıklaması: Anlaşma ihtimali güçlendi, petrol fiyatları çakıldı
Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar
Seda Sayan’dan Yemekteyiz itirafı: Çok pistiler, yemiyordum Seda Sayan'dan Yemekteyiz itirafı: Çok pistiler, yemiyordum
Fenerbahçe için Endrick iddiası Fenerbahçe için Endrick iddiası
Nizamiye kapısının önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerine girdiler Nizamiye kapısının önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerine girdiler

15:46
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik
15:09
12 Maddelik “Milli Dayanışma“ Teklifinin detayları netleşti İşte teklifin tüm maddeleri
12 Maddelik "Milli Dayanışma" Teklifinin detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri
14:56
Serdal Adalı’dan bomba Salah açıklaması: Biz almadık, istemedik
Serdal Adalı'dan bomba Salah açıklaması: Biz almadık, istemedik
14:39
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360’a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis’e sunduk
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360'a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis'e sunduk
14:03
Bomba yasak aşk iddiası Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
13:45
Üsküdar Belediyesi’ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 15:46:49. #7.13#
SON DAKİKA: Zaporijya NGS'de İHA'lı Mayın Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.