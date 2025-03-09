Zara, Antalya'da Ramazan Konsere İmza Attı

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan etkinlikleri kapsamında sanatçı Zara konser verdi. Karaalioğlu Parkı'ndaki Ramazan Etkinlikleri alanında düzenlenen konserde sevilen sanatçı Zara şarkılarını konseri izlemeye gelen binlerce Antalyalı ile birlikte söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sevilen sanatçı Zara'yı Antalyalılar ile buluşturdu. 8 Mart Kadınlar Günü ve Ramazan ayının birarada yaşandığı gecede, Zara, sevilen eserlerini seslendirdi.

Sahneye çıktığında "Kadınların emeği ve azmi dünyayı güzelleştiriyor. Bugün burada sizlerle olmak benim için büyük bir onur" diyerek seyircileri selamlayan Zara, gece boyunca duygusal ve coşkulu şarkılar seslendirdi. Ramazan ayının önemine de vurgu yapan Zara, "Ramazan, birlik ve beraberliğin, paylaşmanın en güzel zamanıdır. Bu mübarek ayda hep birlikte olmak, sevgiyi ve kardeşliği paylaşmak benim için çok kıymetli" diye konuştu.

Konserde, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz tarafından, Zara'ya Başkan Muhittin Böcek adına çiçek ve plaket takdim edildi.