Zara, Beyşehir Göl Festivali'nde sevenleriyle buluştu

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen 17. Uluslararası Beyşehir Göl Festivali kapsamında sanatçı Zara, sevenleriyle buluştu.

Göl kenarındaki festival meydanını dolduran on binlerce kişi, Zara'nın şarkılarına eşlik edip doyasıya eğlendi.

Meydanı dolduran kalabalığa konserine gösterdiği yoğun ilgiden dolayı teşekkür eden Zara, "Burada sizlerle bu anı yaşamak benim için büyük onur, hoş geldiniz, şerefler verdiniz, benim canlarım, ciğerlerim, bir tanelerim. Bu gece aşk gecesi, bu gece bizim gecemiz." dedi.

Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan, seslendirdiği güzel türküler ve şarkılarla Beyşehirlilere coşkulu bir gece yaşatan Zara'ya konseri sırasında çiçek takdiminde bulunuldu.