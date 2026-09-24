Zara\'da Ahilik Haftası\'nda Osman Yıldırım\'a Ahi onur ödülü verildi

Sivas'ın Zara ilçesinde Ahilik Kültürü Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler Zara Merkez Camisi'nde ebediyete irtihal eden esnaflar için Mevlid-i Şerif programıyla başladı.

Belediyenin konferans salonunda sempozyumla devam eden programda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hikmet Canpolat ve KOSGEB İl Müdürü Bahattin Ünal tarafından katılımcılara kurum faaliyetleri ve devlet destekleri hakkında bilgi verildi.

Zara Millet Bahçesi'ndeki etkinliklerde ise Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Osman Yıldırım'a "Ahi" onur ödülü verilerek kaftan giydirildi.

Zara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından şed kuşatma töreninin canlandırıldığı programda, önceki dönem oda başkanlarına plaket verildi, erkek ve kadın kuaförlerine isimleri yazılı önlük hediye edildi.

İlçe Müftüsü Yunus Güleç'in Ahilik duasını yaptığı programın sonunda katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Etkinliklere, Zara Kaymakamı Malik Çalışır, Belediye Başkanı Fatih Çelik, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil, Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sacettin Okur, il ve ilçe oda başkanları, ilçe protokolü ile çok sayıda esnaf katıldı.