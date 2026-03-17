Zara ilçesinde Sakal-ı Şerif Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşların ziyaretine açıldı.
Zara Müftülüğü tarafından Merkez Camisi'nde düzenlenen programda, vatandaşlar salavat eşliğinde ve ilahiler okuyarak Sakal-ı Şerifi ziyaret etme imkanı buldu.
İlçe Müftüsü Yunus Güleç, her yıl ramazan ayının Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerifin ziyarete açıldığını söyledi.
Son Dakika › Güncel › Zara'da Sakal-ı Şerif Ziyareti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?