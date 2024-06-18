Zara'da şehit Selahattin Yalçın'ın adı taziye ve kültür evine verildi - Son Dakika
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Zara'da şehit Selahattin Yalçın'ın adı taziye ve kültür evine verildi

Zara\'da şehit Selahattin Yalçın\'ın adı taziye ve kültür evine verildi

Sivas'ın Zara ilçesinde Şehit Piyade Onbaşı Selahattin Yalçın'ın adı, kültür ve taziye evinde yaşatılacak.

18.06.2024 17:30
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Sivas'ın Zara ilçesinde Şehit Piyade Onbaşı Selahattin Yalçın'ın adı, kültür ve taziye evinde yaşatılacak.

Şeyhmerzuban Mahallesi'nde kültür ve taziye evi olarak hizmet veren eski ilkokul binasına 1991 yılında Siirt'in Cizre ilçesinde teröristlerle girilen silahlı çatışma sonucu şehit düşen Şehit Piyade Onbaşı Selahattin Yalçın'ın adı verildi.

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Zara Şehitliği girişindeki şehitler parkında bulunan kafeyi Şehitler Müzesi'ne dönüştürdüklerini söyledi.

Müzede şehitlerin künyelerinin, fotoğraflarının ve özel eşyalarının yer aldığını belirten Çelik, "Ayrıca Kurtuluş Savaşı'ndan terör şehitlerimize kadar tüm şehitlerimizin künyelerinin bir araya getirildiği Zaralı Şehitler Albümünü yayımladık. Şehidimizin adının verildiği taziye evimizde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Törene, şehidin abisi Yavuz Yalçın, ilçe protokolü ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zara'da şehit Selahattin Yalçın'ın adı taziye ve kültür evine verildi - Son Dakika


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