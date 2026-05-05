Zara’da Üniversite ve Protokol Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zara’da Üniversite ve Protokol Toplantısı

Zara’da Üniversite ve Protokol Toplantısı
05.05.2026 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Vali Yardımcısı ve Rektör, Zara'da protokolle bir araya geldi, müze ve esnaf ziyaretleri yapıldı.

Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Zara ilçesinde ilçe protokolü ile bir araya geldi.

Zara Kaymakamlığının ev sahipliğinde ilçede bir otelin toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, Ayhan, Cantürk ve beraberindeki heyet, ilçe protokolünden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçedeki üniversite yapısından sağlığa, şehircilik faaliyetlerine birçok konuda fikir alışverişinde bulunulan toplantı sonrası heyet, Cemalettin Temur'a ait özel müzeyi ziyaret etti.

Heyet, müze ziyaretinin ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Ayhan, açıklamasında, açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a gelme imkanı bulduğunu ifade ederek, "Bu vesileyle 2000-2005 yılları arasında kaymakamlık görevi yapmamam hasebiyle kendileri de Zaralı olan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Cumhuriyet Üniversitesi önceki dönem rektörlerinden Prof. Dr. İlyas Dökmetaş ve Kocaeli'nde faaliyet gösteren bir grup iş insanımızla Zara ilçemize ziyarette bulunduk." dedi.

Programa, Zara Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Zara Belediye Başkan Vekili Cem Sedat Bayrakçı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi Ünsal Artur, iş insanları, kurum amirleri, siyasi parti başkanları, oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zara’da Üniversite ve Protokol Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 22:11:32. #7.13#
SON DAKİKA: Zara’da Üniversite ve Protokol Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.