Zara Muhtarları Derneği Başkanlığına Osman Öncü Yeniden Seçildi

Sivas'ın Zara ilçesinde Zara Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanlığına Osman Öncü yeniden seçildi.
Derneğinin 8. olağan genel kurulu, Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Üç adayın yarıştığı genel kurulda oy kullanan 145 delegeden 58'inin oyunu alan Hatip Mahallesi muhtarı Osman Öncü, ikinci kez başkanlık görevine seçildi.
Diğer adaylardan Sedat Arslan 49, Orhan Seven ise 38 oy aldı.
Öncü başkanlığındaki Zara Köy ve Mahalle Muhtarları Derneğinin yönetim kurulu Hasan Geyik, Selami Coşgun, Ömer Kaya, Engin Yalçınkaya, Ali Osman Tutmaz ve Mustafa Erkan'dan oluştu.
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