Zara\'ya Kış Desteği: 350 Bin Liralık Filtre Hibesi

Sivas'ın Zara ilçesinde belediyeye ait karla mücadelede kullanılan iş makinelerine malzeme desteği sağlandı.

Hollanda'da ikamet eden iş insanı Hasan Kılınç tarafından Zara Belediyesi Temizlik Saha Amirliği bünyesinde faaliyet gösteren iş makinelerinde kullanılmak üzere yağ ve mazot filtresi desteğinde bulunuldu.

Belediye Başkanı Fatih Çelik, bu yıl yoğun kış şartlarından olayı ekiplerin cansiparane bir şekilde gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Kış aylarının devam ettiği bugünlerde, ilçede akaryakıt istasyonu işletmesi sahibi Hollanda'da ikamet eden iş insanı Hasan Kılınç'tan 350 bin lire değerinde yağ ve mazot filtresi hibe edildiğini belirten Çelik, "Bizler de katkılarından dolayı gurbetçi iş insanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.