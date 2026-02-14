Zara'ya Kış Desteği: 350 Bin Liralık Filtre Hibesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zara'ya Kış Desteği: 350 Bin Liralık Filtre Hibesi

Zara\'ya Kış Desteği: 350 Bin Liralık Filtre Hibesi
14.02.2026 17:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollandalı iş insanı Hasan Kılınç, Zara Belediyesi'ne 350 bin liralık yağ ve mazot filtresi hibe etti.

Sivas'ın Zara ilçesinde belediyeye ait karla mücadelede kullanılan iş makinelerine malzeme desteği sağlandı.

Hollanda'da ikamet eden iş insanı Hasan Kılınç tarafından Zara Belediyesi Temizlik Saha Amirliği bünyesinde faaliyet gösteren iş makinelerinde kullanılmak üzere yağ ve mazot filtresi desteğinde bulunuldu.

Belediye Başkanı Fatih Çelik, bu yıl yoğun kış şartlarından olayı ekiplerin cansiparane bir şekilde gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Kış aylarının devam ettiği bugünlerde, ilçede akaryakıt istasyonu işletmesi sahibi Hollanda'da ikamet eden iş insanı Hasan Kılınç'tan 350 bin lire değerinde yağ ve mazot filtresi hibe edildiğini belirten Çelik, "Bizler de katkılarından dolayı gurbetçi iş insanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hasan Kılınç, Fatih Çelik, Hollanda, Belediye, Ekonomi, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zara'ya Kış Desteği: 350 Bin Liralık Filtre Hibesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı
Halil Ergün ve Hülya Koçyiğit arasındaki 9 yıllık küslük sonra erdi Halil Ergün ve Hülya Koçyiğit arasındaki 9 yıllık küslük sonra erdi
Dışişleri Bakanlığı’ndan Avrupa Parlamentosu’na çok sert tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na çok sert tepki
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Boluspor 3 golle kendini play-off potasına soktu Boluspor 3 golle kendini play-off potasına soktu

18:12
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
18:10
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
17:30
Madde bağımlısı şahıs “Ne geziyorsunuz burada“ diyerek polislere satırla saldırdı
Madde bağımlısı şahıs "Ne geziyorsunuz burada?" diyerek polislere satırla saldırdı
17:11
Bahçeli’den “Terörsüz Türkiye“ süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 18:30:15. #7.11#
SON DAKİKA: Zara'ya Kış Desteği: 350 Bin Liralık Filtre Hibesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.