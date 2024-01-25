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Zatürre teşhisi konulan 2 aylık bebek ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi - Son Dakika
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Zatürre teşhisi konulan 2 aylık bebek ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan 2 aylık Nehir Kayaalp, zatürre nedeniyle solunum sıkıntısı çekti. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopter talep edildi ve Nehir bebek buraya sevk edildi.

Zatürre teşhisi konulan 2 aylık bebek ambulans helikopterle Elazığ\'a sevk edildi
25.01.2024 - 20:37,
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ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde zatürre teşhisi konulan 2 aylık Nehir Kayaalp, ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

Silopi ilçesinde yaşayan 2 aylık Nehir Kayaalp, zatürre nedeniyle solunum sıkıntısı çekti. Ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülen Nehir bebeğin, burada yapılan muayenede akciğerlerinde enfeksiyon olduğu belirlendi. İleri tetkik ve tedavi için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Nehir bebek için, Sağlık Bakanlığı'ndan helikopter talep edildi. Bölgeye yönlendirilen ambulans helikopter, Nehir bebeği ilçeden alarak, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürdü. Nehir bebek, burada tedaviye alındı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Zatürre teşhisi konulan 2 aylık bebek ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi - Son Dakika
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