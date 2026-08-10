Libya'ın başkenti Trablus'un batısındaki Zaviye petrol deposunda yangın çıktı.

Libya Ulusal Petrol Kurumuna bağlı Brega Petrol Şirketinden yapılan açıklamada, Zaviye petrol deposundaki dizel tanklarından birinin henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı hasar gördüğü belirtildi.

Hasar gören tankta yangın çıktığı ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği ifade edildi.

Yangın çıkan tankın çevresindeki petrol tanklarında ihtiyati olarak soğutma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

Libya'da 8 Ağustos'ta da Zaviye Petrol Rafinerisi'ndeki petrol tanklarından birine dron çapması sonucu oluşan sızıntının kontrol altına alındığı açıklanmıştı.

Zaviye kentinde son dönemde silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor. Çatışmaların bazen petrol sahaları ve rafineriler çevresinde gerçekleşmesi nedeniyle bu sahaların bir kısmında mücbir sebep ilan edilerek üretim durduruluyor.