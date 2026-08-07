Zehirlenme Kurbanı Yusuf Talha Çanlı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Zehirlenme Kurbanı Yusuf Talha Çanlı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Zehirlenme Kurbanı Yusuf Talha Çanlı Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Çanakkale'de zehirlendiği iddia edilen Yusuf Talha Çanlı, cenaze töreniyle toprağa verildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Çanakkale'de komşu dairede yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle zehirlendiği iddia edilen Yusuf Talha Çanlı, son yolculuğuna uğurlandı. Çanlı için Barbaros Mahallesi'ndeki Dumlupınar Cami'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesi baba Uğur Çanlı taziyeleri kabul etti. Arkadaşları Çanlı'nın tabutun başından ayrılmadı. Kılınan namazından ardından Çanlı'nın cenazesi, Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi Bozköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'ALLAH KİMSEYE BÖYLE ACI YAŞATMASIN'

Baba Uğur Çanlı, "Evladım çok acı çekti. Çok uğraştım elimden geleni yapmaya çalıştım. Rabbim acısını dindirdi, sevdiği için yanına aldı. Benim oğlum cennet kuşu. Yapabileceğimi yaptım. Ben ondan razıyım, o da benden razı olsun. Çok zor, Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" dedi.

Öte yandan aynı olayda zehirlenen ve kaldırıldığı Çanakkale Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören anne Sevda Çanlı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Zehirlenme Kurbanı Yusuf Talha Çanlı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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