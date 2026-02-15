Zehirli Aslan Balığı Lezzeti

HATAY'da İskenderun Balık Entegre Tesisleri Kooperatif Başkanı Mehmet Ali Aytekin, dikenlerindeki zehir nedeniyle tezgaha konulması yasak olan aslan balığının lezzetli olması nedeniyle özel müşterileri olduğunu söyledi.

Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla birlikte Hint Okyanusu'ndan Akdeniz'e yayılan ve küresel ısınmanın etkisiyle hızla çoğalarak mevcut ekosistemi tehdit altına alan zehirli dikenlere sahip aslan balıklarının tüketimi son yıllarda yaygınlaşmaya başladı. İskenderun Balık Entegre Tesisleri Kooperatif Başkanı Mehmet Ali Aytekin, yüzgeçlerindeki zehirli dikenler nedeniyle yakalayanların ve dokunanların dikkat etmesi gereken aslan balığının lezzetli olduğunu belirtti.

'KAYA BALIĞINA EŞ DEĞER BİR LEZZETİ VAR'

Aytekin, tekneyle açıldıklarında avladıkları 150 kilo balığın arasından 2-3 kilo aslan balığı çıktığını ifade ederek, "Her bir aslan balığının ağırlığı 200 ile 800 gram arasında değişiyor. Zehirli yüzgeçleri olduğundan tezgahlara konularak satılması yasak. Tadının oldukça güzel olduğunu biliyoruz. Kaya balığına eş değer bir lezzeti var. Hatta zaman zaman müşteriler arayıp özellikle aslan balığı soruyor. Satışının yasak olduğunu söylüyoruz ancak isteyen olursa da veriyoruz. Kilo fiyatları 350-400 TL arasında değişiyor" dedi.

'ZEHİR ETİNDE DEĞİL, DİKENİNDE'

Aslan balığının dikkatli ve özenli temizlenmesi gerektiğine dikkat çeken Mehmet Ali Aytekin, "Kalın eldivenlerle, makas yardımıyla önce kuyruk ve sırt dikenlerini kesiyoruz. Ardından içini dikkatlice temizliyoruz. Zehir, balığın etinde değil; üzerindeki dikenlerindedir. Dikenler alındıktan sonra eti güvenle tüketilebilir. Ancak ölü olsa bile dikenleri zehirli olmaya devam eder. Çıplak elle dokunulmaması gerekiyor. Aslan balığının en uygun pişirme yöntemi yağda kızartma, özellikle mısır unuyla kızartılması tavsiye edilir. Izgarada ise eti kuru kaldığı için çok önermiyoruz. Denizde aslan balığı görürseniz kesinlikle çıplak elle temas etmeyin" diye konuştu.