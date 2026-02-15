Zehirli Aslan Balığı Lezzeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zehirli Aslan Balığı Lezzeti

Zehirli Aslan Balığı Lezzeti
15.02.2026 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskenderun'da aslan balığının lezzeti özel müşterileri cezbetse de, tüketimi tehlikeli.

HATAY'da İskenderun Balık Entegre Tesisleri Kooperatif Başkanı Mehmet Ali Aytekin, dikenlerindeki zehir nedeniyle tezgaha konulması yasak olan aslan balığının lezzetli olması nedeniyle özel müşterileri olduğunu söyledi.

Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla birlikte Hint Okyanusu'ndan Akdeniz'e yayılan ve küresel ısınmanın etkisiyle hızla çoğalarak mevcut ekosistemi tehdit altına alan zehirli dikenlere sahip aslan balıklarının tüketimi son yıllarda yaygınlaşmaya başladı. İskenderun Balık Entegre Tesisleri Kooperatif Başkanı Mehmet Ali Aytekin, yüzgeçlerindeki zehirli dikenler nedeniyle yakalayanların ve dokunanların dikkat etmesi gereken aslan balığının lezzetli olduğunu belirtti.

'KAYA BALIĞINA EŞ DEĞER BİR LEZZETİ VAR'

Aytekin, tekneyle açıldıklarında avladıkları 150 kilo balığın arasından 2-3 kilo aslan balığı çıktığını ifade ederek, "Her bir aslan balığının ağırlığı 200 ile 800 gram arasında değişiyor. Zehirli yüzgeçleri olduğundan tezgahlara konularak satılması yasak. Tadının oldukça güzel olduğunu biliyoruz. Kaya balığına eş değer bir lezzeti var. Hatta zaman zaman müşteriler arayıp özellikle aslan balığı soruyor. Satışının yasak olduğunu söylüyoruz ancak isteyen olursa da veriyoruz. Kilo fiyatları 350-400 TL arasında değişiyor" dedi.

'ZEHİR ETİNDE DEĞİL, DİKENİNDE'

Aslan balığının dikkatli ve özenli temizlenmesi gerektiğine dikkat çeken Mehmet Ali Aytekin, "Kalın eldivenlerle, makas yardımıyla önce kuyruk ve sırt dikenlerini kesiyoruz. Ardından içini dikkatlice temizliyoruz. Zehir, balığın etinde değil; üzerindeki dikenlerindedir. Dikenler alındıktan sonra eti güvenle tüketilebilir. Ancak ölü olsa bile dikenleri zehirli olmaya devam eder. Çıplak elle dokunulmaması gerekiyor. Aslan balığının en uygun pişirme yöntemi yağda kızartma, özellikle mısır unuyla kızartılması tavsiye edilir. Izgarada ise eti kuru kaldığı için çok önermiyoruz. Denizde aslan balığı görürseniz kesinlikle çıplak elle temas etmeyin" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Balıkçılık, İskenderun, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zehirli Aslan Balığı Lezzeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

11:17
Özge Borak yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı
Özge Borak yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı
11:06
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
10:49
Bahar havası kısa sürecek Tarih verildi, sağanak geliyor
Bahar havası kısa sürecek! Tarih verildi, sağanak geliyor
10:35
Polislerimizi şehit eden DEAŞ’lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
10:15
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi Her şey 13 binlik “çerez“ ile başladı
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik "çerez" ile başladı
10:09
ABD, Suriye’de 30 DEAŞ hedefini vurdu
ABD, Suriye'de 30 DEAŞ hedefini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 12:12:27. #7.11#
SON DAKİKA: Zehirli Aslan Balığı Lezzeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.