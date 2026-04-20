Zehra Kınık'ın Hapis Cezası İnfaz Süreci Başladı - Son Dakika
Zehra Kınık'ın Hapis Cezası İnfaz Süreci Başladı

20.04.2026 18:35
Fatıma Zehra Kınık Demir'in 2 yıl 6 ay hapis cezasının infazı için işlemler başlatıldı.

Haber: Beril KALELİ

(İSTANBUL) İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne neden olmaktan 2 yıl 6 aylık hapis cezası kesinleşen eski Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir'le ilgili infaz işlemlerini başlattı. Mahkeme, 2 yıl 6 aylık hapis cezasının infazı ve sürücü belgesinin bir yıl süreyle geri alınması için savcılığa yazı gönderdi.

Olayla ilgili yargılamayı yapan İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olduğu halde tek gün tutuklu kalmayan Fatıma Zehra Kınık Demir hakkında 26 Mayıs 2025'te 4 yıl 2 ay hapis cezası vermiş, 2 yıl süreyle ehliyetine el koymuştu. Bazı şikayetlerin geri çekilmesi üzerine ilk kararın istinaftan dönmesi üzerine aynı mahkeme 18 Aralık 2025'te 2 yıl 6 ay hapis cezası vermiş, Kınık'ın yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetmiş, ehliyetine el koyma süresini de 1 yıla indirmişti.

Karar hem Kınık'ın hem de Batın Barlasçeki'nin annesi Hasret Doğan'ın avukatı Uysal Uğurlu tarafından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi'ne taşındı. Ancak bu süreçte Hasret Doğan, maddi ve manevi kaybının karşılandığını belirterek şikayetinden vazgeçti.

İstinaf itirazları redetti, Kınık'ın mahkumiyeti onandı

19. Ceza Dairesi, istinaf başvurularını reddetti. Kınık hakkında 2 yıl 6 aylık hapis cezası ve 1 yıl süreyle ehliyetine el konulması yönündeki kararı onadı.

İnfaz süreci başladı

2 Mart 2025 tarihinde kesinleşen kararla ilgili ilk derece mahkemesi de infaz süreci için harekete geçti. Mahkeme, Zehra Kınık Demir'le ilgili 2 yıl 6 aylık hapis cezasının infazı ve sürücü belgesinin bir yıl süreyle geri alınması için savcılığa iki ayrı yazı gönderdi. İnfaz Savcılığı'nın Zehra Kınık Demir'e teslim olması için bir tebligat göndermesi ve verilecek süre içerisinde teslim olmasını istemesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Zehra Kınık'ın Hapis Cezası İnfaz Süreci Başladı - Son Dakika

Siirt’te sel suları bir evi yuttu Siirt'te sel suları bir evi yuttu
Kardeşinin katilini cezaevinden çıkar çıkmaz vurdu Kardeşinin katilini cezaevinden çıkar çıkmaz vurdu
Trabzonspor, RAMS Başakşehir’e karşı galibiyeti 903’te kaçırdı Trabzonspor, RAMS Başakşehir'e karşı galibiyeti 90+3'te kaçırdı
Çocukların sel sularında tehlikeli oyunu Çocukların sel sularında tehlikeli oyunu
Portekiz’de inanılmaz derbi Mourinho ’’kaybettim’’ dediği maçı kazandı Portekiz'de inanılmaz derbi! Mourinho ''kaybettim'' dediği maçı kazandı
Netanyahu Milei’yi İsrail’in en büyük dostu ilan etti Netanyahu Milei'yi İsrail'in en büyük dostu ilan etti

19:17
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama İşte atılacak yeni adımlar
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar
19:14
Haaland’ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
Haaland'ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
18:39
Ünlü sanatçılardan İrlanda-İsrail maçına boykot çağrısı
Ünlü sanatçılardan İrlanda-İsrail maçına boykot çağrısı
18:32
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
17:26
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
17:23
Mardin’de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
Mardin'de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
SON DAKİKA: Zehra Kınık'ın Hapis Cezası İnfaz Süreci Başladı - Son Dakika
