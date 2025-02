Zekai Dede'ye Özel Konser

Güncel

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, bestekar Zekai Dede'nin 200. doğum yıl dönümünde Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) konser verecek.

AKM'den yapılan açıklamaya göre, "Zekai Dede 200 Yaşında" başlıklı konser, 23 Şubat'ta AKM Tiyatro Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Konserin ilk bölümünde, Zekai Dede'nin Şehnazbuselik takımının yanı sıra hocası Dede Efendi'ye, Tanburi Mustafa Çavuş'a, Denizoğlu Ali Bey'e ve Yusuf Paşa'ya ait eserler seslendirilecek.

Konserin ikinci bölümünde Zekai Dede'nin musiki birikimini aktardığı öğrencileri, oğlu Hafız Ahmed Irsoy, Şevki Bey ve Ahmed Rasim'in eserleri yer alıyor.

Solist Aynur Ezgi Yüksel'in sahne alacağı konserde ayrıca saz solistlerinden koronun en genci İremnur Yaşar, Caner Can, Can Gülbal, Gökhan Filizman ve Gökhan Sığırtmaç, Türk saz musikisinin iki seçkin eserini icra edecek.