Zelenskiy: ABD'den Patriot Füzeleri Alacağız - Son Dakika
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Zelenskiy: ABD'den Patriot Füzeleri Alacağız

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Ukrayna, Patriot hava savunma sisteminde kullanılan füzeleri ABD'den her ay alacak, dedi Zelenskiy.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, PATRİOT hava savunma sisteminde kullanılan füzeleri ABD'den her ay alacaklarını söyledi.

Zelenskiy resmi temaslarda bulunduğu Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Vucic ile Zelenskiy, resmi karşılama töreni ve ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine gece balistik füzeler ve silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) kullanarak hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Zelenskiy, "Son 24 saat içerisinde yapılan saldırılar sonucu Ukrayna'da maalesef 13 kişi hayatını kaybetti. Bu korkunç bir trajedidir." dedi.

Ülkesinin savaşın başından beri yoğun Rus hava saldırıları altında olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Neredeyse hiç sağlam elektrik santralimiz kalmadı, birçok tren istasyonu ve ayrıca hastaneler, üniversiteler ve sıradan sivil işletmeler yıkıldı." diye konuştu.

Zelenskiy, balistik füze saldırılarını önlemek için daha fazla hava savunma sistemi ve ilgili füzelere ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

ABD'nin, PATRİOT hava savunma sisteminde kullanılan füzelerini ülkesine her ay göndereceğini dile getiren Zelenskiy, "İlgili bir anlaşmamız var." ifadesini kullandı.

Almanya ve Polonya'nın yeterli sayıda PATRİOT füzesine sahip olduğunu kaydeden Zelenskiy ayrıca, İsrail'den de bu füzelerden satın almaya hazır olduklarını ve konu ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

Savaşın başında eski ABD Başkanı Joe Biden'a, PATRİOT için gereken füzelerin üretilmesi yönünde Ukrayna'ya ilgili lisansın verilmesi için görüştüğünü aktaran Zelenskiy, o dönem bir sonuç alamadıklarını söyledi.

Aynı lisans için mevcut ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüklerini belirten Zelenskiy, "Şimdi Trump ile anlaştık, bize lisansı verecek. Ama inanın bana, eğer bu lisansı dört yıl önce almış olsaydık, şu anda PATRİOT sistemlerini (füze) herkes için üretiyor olurduk." diye konuştu.

"Daha fazla maddi desteğe ihtiyacımız var"

Ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu sürecine de değinen Zelenskiy, "Bazen bu bir hayal gibi görünebilir. Ama biz bunu gerçeğe dönüştürüyoruz." şeklinde konuştu.

AB'nin maddi desteğine daha fazla ihtiyaç duyduklarını ve Avrupa'nın ayırdığı paranın Ukrayna'da harcanması gerektiğini ifade eden Zelenskiy, "Çünkü Ukrayna savaşıyor ve Ukrayna'da savunma ve mücadele için ürettiğimiz araçlar, diğer ülkelere kıyasla daha ucuz." dedi.

Zelenskiy, her kuruş için mücadele verdiklerini belirterek, "Ukrayna savunma sanayisinin iki kat daha fazla üretim yapabilmesi için ek paraya ihtiyaç var, çünkü bunun için kapasitemiz mevcut. Bu ciddi bir para, gerçekten çok ciddi bir para." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan'ın toprak bütünlüğünü desteklediklerini vurgulayan Zelenskiy, yıl sonuna kadar Sırbistan ile serbest ticaret anlaşması imzalanması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Ukrayna olarak adil bir barışın sağlanmasını istediklerini vurgulayan Zelenskiy, Vucic ile ikili görüşmesinde savaşın diplomatik yollarla sona erdirilmesi için atılması gereken adımları ele aldıklarını bildirdi.

Zelenskiy'nin Belgrad temasları kapsamında, Ukrayna ve Sırbistan arasında hayvan sağlığı ve gıda ürünleri alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı da imzalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zelenskiy: ABD'den Patriot Füzeleri Alacağız - Son Dakika

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