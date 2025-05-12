Zelenskiy, ABD ile Ekonomik Ortaklık Anlaşmasını İmzaladı - Son Dakika
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Zelenskiy, ABD ile Ekonomik Ortaklık Anlaşmasını İmzaladı

Ukrayna, ABD ile nadir toprak elementleri işbirliğini içeren ekonomik ortaklık anlaşmasını imzaladı.

12.05.2025 20:29
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD-Ukrayna "ekonomik ortaklık" anlaşmasını imzaladığı bildirildi.

Ukrayna Parlamentosu'nun resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD-Ukrayna "ekonomik ortaklık" anlaşmasını imzaladı.

Ukrayna'nın sahip olduğu nadir toprak elementleri konusunda iki ülke arasında işbirliği de öngören anlaşma, 1 Mayıs'ta iki ülke tarafından imzalanmıştı.

Washington'da imzalanan söz konusu anlaşma daha sonra 8 Mayıs'ta Ukrayna Parlamentosu tarafından oylama yapılarak onaylanmıştı.

ABD-Ukrayna ekonomik ortaklık anlaşması

ABD ve Ukrayna, uzun müzakerelerin ardından nadir toprak elementlerinin kullanımını da kapsayan "ekonomik ortaklık" anlaşmasının 1 Mayıs'ta imzalandığını duyurmuştu.

Söz konusu ekonomik ortaklık anlaşması, "ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu" kurulmasını öngörüyor.

İki ülke arasında imzalanan "ekonomik ortaklık" anlaşması, bugüne kadarki askeri ve finansal desteği karşılığında ABD'ye Ukrayna'nın doğal kaynaklarına erişim imkanı sağlayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmayla ilgili son açıklamasında, ABD ile Ukrayna arasında imzalanan ekonomik ortaklık anlaşmasının Kiev için bir "güvenlik garantisi" olacağını ve Rusya'yı "engelleyebileceğini" söylemişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise söz konusu anlaşmayı değerlendirerek, "Anlaşmada bir borç yok. Ukrayna'ya yatırım sağlayacak ve burada para kazandıracak bir kalkınma fonu oluşturuluyor." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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