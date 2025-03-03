Zelenskiy, ABD ile Maden Anlaşması İçin İstekli - Son Dakika
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Zelenskiy, ABD ile Maden Anlaşması İçin İstekli

Ukrayna lideri Zelenskiy, ABD ile anlaşma için hala hazır olduğunu ifade etti.

03.03.2025 09:49
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LONDRA, 3 Mart (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ile hala maden anlaşması "imzalamaya hazır olduğunu" söyledi.

Zelenskiy, pazar günü Londra'da Batılı liderlerle yaptığı zirvenin ardından BBC'ye verdiği demecinde, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump'la gergin geçen toplantının ardından "yapıcı bir diyalog" için hala istekli olduğunu belirtti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, pazar günkü zirvenin ardından yaptığı açıklamada, liderlerin Ukrayna'da barışı sağlayacak dört aşamalı bir plan üzerinde anlaştığını, öte yandan Ukrayna'nın 5.000'in üzerinde hava savunma füzesi satın almak için İngiltere'nin ihracat finansmanından 1,6 milyar sterlin (2 milyar ABD doları) kullanmasına izin vereceklerini kaydetti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Zelenskiy, ABD ile Maden Anlaşması İçin İstekli - Son Dakika

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