Zelenskiy, ABD ile Müzakerelere Hazır

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KİEV, 27 Şubat (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ve Ukrayna heyetlerinin cuma günü yapılacak müzakerelere hazırlandığını söyledi.

Zelenskiy çarşamba akşamı yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini açıkladı.

Zelenskiy, olası görüşmenin gündeminde maden ortaklığı anlaşması, Ukrayna'ya destek ve güvenlik garantilerinin yer alacağını belirtti.

Zelenskiy, "ABD'nin yardımlarının kesilmemesi benim ve dünyadaki herkes için önem taşıyor. Barışa giden yolda güç esastır" dedi.