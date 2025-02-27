Zelenskiy, ABD ile Müzakerelere Hazır - Son Dakika
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Zelenskiy, ABD ile Müzakerelere Hazır

Zelenskiy, ABD ile görüşmesinde maden ortaklığı, destek ve güvenlik garantilerini ele alacak.

27.02.2025 11:41
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KİEV, 27 Şubat (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ve Ukrayna heyetlerinin cuma günü yapılacak müzakerelere hazırlandığını söyledi.

Zelenskiy çarşamba akşamı yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini açıkladı.

Zelenskiy, olası görüşmenin gündeminde maden ortaklığı anlaşması, Ukrayna'ya destek ve güvenlik garantilerinin yer alacağını belirtti.

Zelenskiy, "ABD'nin yardımlarının kesilmemesi benim ve dünyadaki herkes için önem taşıyor. Barışa giden yolda güç esastır" dedi.

Kaynak: Xinhua

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