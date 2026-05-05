Zelenskiy, Bahreyn Kralı ile Görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile bir araya geldiğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Bahreyn'de Kral Al Halife ile görüştüğünü belirtti.

Görüşmenin verimli geçtiğini kaydeden Zelenskiy, "İran'ın Bahreyn ve diğer ülkelere yönelik saldırıları ve Hürmüz Boğazı'ndaki durum hakkında da konuştuk." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın, insansız hava araçlarına (İHA) karşı mücadele konusunda elde ettiği deneyimlerini Bahreyn ile paylaşmaya hazır olduklarını aktardı.

Al Halife'ye, İHA'lar konusunda Ukrayna ile Bahreyn arasında işbirliği yapılmasını önerdiğini ifade eden Zelenskiy, ilgili ekiplerin bu konu üzerinde çalışma yapmak için anlaştıklarını bildirdi.

Ayrıca Bahreyn ve Ukrayna'da karşılıklı olarak büyükelçiliklerin de açılmasıyla ilgili konular hakkında konuştuklarını dile getiren Zelenskiy, "İşbirliğimizin birçok alanda önemli bir potansiyeli var ve bunu mutlaka gerçekleştirmeliyiz." görüşünü paylaştı.