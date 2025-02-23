Zelenskiy: Barış İçin Görevden Ayrılabilirim - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zelenskiy: Barış İçin Görevden Ayrılabilirim

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, barış için istifa edebileceğini ve güvenlik garantileri gerektiğini belirtti.

23.02.2025 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barış için gerekmesi halinde görevden ayrılabileceğini söyledi.

Zelenskiy, düzenlediği basın toplantısında, ABD ve NATO'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da barışın sağlanması için devlet başkanlığı görevinden ayrılmaya hazır olduğunu belirten Zelenskiy, eğer böyle bir imkan varsa "NATO üyeliği" karşılığında istifa edebileceği mesajını verdi.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin barış görüşmelerine Ukrayna'nın yanı sıra, ABD, Rusya ve Avrupa ülkelerinin katılması gerektiğini söyledi.

Kiev'de yarın bir zirve düzenleneceğini aktaran Zelenskiy, 13 ortağın Kiev'e geleceğini, 24'ünün ise görüşmeye çevrim içi olarak katılacağını ifade etti.

ABD yardımı

ABD'ye Başkan Donald Trump'ın savunduğu miktarda borçları bulunmadığını vurgulayan Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD'den 350 milyar dolar değil 100 milyar dolar yardım aldığını belirtti.

Zelenskiy, "(Eski ABD Başkanı Joe) Biden'ın bu (ABD yardımının) bir hibe olduğu konusundaki görüşüne katılıyorum. Hibe bir borç değildir. Ortaklarımıza saygımız sonsuz ama biz 500 milyar dolarlık borcu kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Barış görüşmeleri

Hem ABD hem de Ukrayna ve halkı için kazançlı bir anlaşma imzalanması gerektiğini söyleyen Zelenskiy, güvenlik garantilerinin sadece ABD'nin sözleriyle değil, anlaşmada açıkça yer alması gerektiğinin altını çizdi.

Zelenskiy, "Trump sonsuza kadar kalmayacak ve uzun yıllar boyunca barışa ihtiyacımız var." dedi.

Savaşın sıcak aşaması sona ermeli

Zelenskiy, asıl amacın Putin'i savaşın sıcak aşamasını sona erdirmeye zorlamak olduğunu vurguladı.

Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump'ın kendisine yönelik "diktatör" ifadesine ilişkin, bundan rahatsızlık duymadığını çünkü kendisinin bir "diktatör" olmadığını kaydetti.

Zelenskiy, ülkesinde sıkıyönetimin sona ermesinin ardından seçim yapılacağını vurgulayarak, "Benim için en önemlisi Ukraynalıların benim hakkımda ne düşündüğü." ifadesini kullandı.

20 Patriot hava savunma sistemine ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Zelenskiy, bunların değerinin yaklaşık 35 milyar dolar olduğuna işaret etti.

Zelenskiy, ülkesinde Starlink'in kapatılmasının doğru olmayacağını, bu imkan olmadan zorlanacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Volodimir Zelenskiy, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Ekonomi, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy: Barış İçin Görevden Ayrılabilirim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:17 Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz
20:40 Almanya’da erken seçim: İlk sonuçlara göre Hristiyan Birlik partileri birinci, AfD ikinci sırada Almanya'da erken seçim: İlk sonuçlara göre Hristiyan Birlik partileri birinci, AfD ikinci sırada
19:33 AK Parti’nin yeni MYK’sında 6 isim liste dışı kaldı AK Parti'nin yeni MYK'sında 6 isim liste dışı kaldı
19:23 Kürşad Zorlu’ya AK Parti’de kritik görev Genel Başkan Yardımcısı oldu Kürşad Zorlu'ya AK Parti'de kritik görev! Genel Başkan Yardımcısı oldu
18:32 AK Parti’de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu
14:36 Ziyech’in kardeşinden Galatasaraylıları deli edecek hareket Ziyech'in kardeşinden Galatasaraylıları deli edecek hareket
14:33 Faruk Sabancı fiyat etiketine bakıyor mu Maddiyat hakkında dikkat çeken sözler Faruk Sabancı fiyat etiketine bakıyor mu? Maddiyat hakkında dikkat çeken sözler
14:27 “Sevgilime kim yazdı“ diyerek kurşun yağdırdı, 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti "Sevgilime kim yazdı?" diyerek kurşun yağdırdı, 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
14:24 Mansur Yavaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu
13:55 Küçük kız dondurucu soğukta anne ve babası tarafında yalınayak sokağa atıldı Küçük kız dondurucu soğukta anne ve babası tarafında yalınayak sokağa atıldı
13:46 Zorla penaltı attı Sonrasında olanlara kendi de inanamadı Zorla penaltı attı! Sonrasında olanlara kendi de inanamadı
13:40 Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı
12:55 İstanbul’da motokuryelere trafik yasağı kalkıyor İstanbul'da motokuryelere trafik yasağı kalkıyor
12:33 İmamoğlu’na sahte diploma soruşturması İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması
12:32 Maydonoz Döner operasyonunun detayları MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2025 21:28:00. #1.12#
SON DAKİKA: Zelenskiy: Barış İçin Görevden Ayrılabilirim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.