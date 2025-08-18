Zelenskiy: Barış için hazırız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zelenskiy: Barış için hazırız

18.08.2025 20:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupa liderleriyle toplantı sonrası barış talep etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme öncesi bazı Avrupalı liderlerle yaptığı toplantının ardından, "Ukrayna, gerçek bir ateşkese ve yeni bir güvenlik mimarisi oluşturmaya hazır. Barışa ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, bazı Avrupalı liderlerle Ukrayna'nın Washington Büyükelçiliğinde yaptığı görüşmenin ardından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Ukrayna ve Avrupa'nın tamamı için muteber ve kalıcı barışı hedeflediklerini vurgulayan Zelenskiy, yaptıkları toplantıların kendilerini bu sonuca götürmesinin önemine değindi.

Zelenskiy, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in saldırganlıktan ve yeni fetih girişimlerinden gönüllü olarak vazgeçmesini beklemememiz gerektiğini anlıyoruz." ifadesini kullanarak, ABD, Avrupa ve yaşam hakkı ile uluslararası düzene saygı duyan herkesin ortak baskısına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Ölümlerin son bulması gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, muteber ve onurlu barışa ulaşılması için çabalayan ortaklarına teşekkür etti.

Zelenskiy, Finlandiya, İngiltere, İtalya, Avrupa Komisyonu liderlerinin yanı sıra NATO Genel Sekreteri ile yaptığı toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak görüşme öncesinde pozisyonlarını koordine ettiklerini aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı, "Ukrayna, gerçek bir ateşkese ve yeni bir güvenlik mimarisi oluşturmaya hazır. Barışa ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

???????Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya gelmişti.

Zelenskiy'nin toplantıda siyah ceket giydiği görülmüştü.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Volodimir Zelenskiy, Donald Trump, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy: Barış için hazırız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş’ta trafik kazası Anne hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı Kahramanmaraş'ta trafik kazası! Anne hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı
Çadır kampında feci son Karı-koca ölü bulundu Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu
Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü
İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı
Neler çıkardı neler 2 gün önce imza attı Dolmabahçe’de duvar ördü Neler çıkardı neler! 2 gün önce imza attı Dolmabahçe'de duvar ördü
Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda
Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı
12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran’ın son görüntüleri ortaya çıktı 12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Survivor Almeda Baylan ölümden döndü Survivor Almeda Baylan ölümden döndü
Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti

21:14
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi Trump’tan ilk yorum
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi! Trump'tan ilk yorum
18:56
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 22:15:42. #7.13#
SON DAKİKA: Zelenskiy: Barış için hazırız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.