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- Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrıldı

Beyaz Saray: "İmzalanması öngörülen nadir mineraller anlaşması henüz imzalanmadı"

WASHINGTON - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Washington DC'de geçen gergin görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan ayrıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD Başkanı Donald Trump ile Washington DC'deki görüşmesi gergin geçti. Zelenskiy, görüşmenin ardından planlanan ortak basın toplantısına katılmadan Beyaz Saray'dan ayrıldı.

"İmzalanması öngörülen nadir mineraller anlaşması henüz imzalanmadı"

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD ile Ukrayna arasında imzalanması öngörülen nadir mineraller anlaşması henüz imzalanmadı" denildi.

Trump görüşmenin ardından, "Zelenskiy'nin ABD'nin dahil olması halinde barışa hazır olmadığını tespit ettim. Barış için hazır olduğunda geri gelebilir" açıklamasını yapmıştı.