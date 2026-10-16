Zelenskiy Brüksel'de enerji ateşkesi olmazsa füze savunma sistemi istedi - Son Dakika
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Zelenskiy Brüksel'de enerji ateşkesi olmazsa füze savunma sistemi istedi

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Brüksel'de savaşın sonlandırılması için Rusya'yla diyalog kanalı oluşturulması amacıyla Avrupa'yla görüşmeler yaptıklarını bildirdi. Zelenskiy, enerji ateşkesi olmaması halinde füze savunma sistemlerine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sonlandırılması amacıyla Rusya ile bir diyalog kanalının oluşturulması için Avrupa'yla da görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, temaslarda bulunduğu Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Savaşın bitirilmesi yönünde yapılan çalışmalara değinen Zelenskiy, bu konuda ABD ve Avrupa'yla görüşmeleri sürdürdüklerini kaydetti.

Zelenskiy, savaşın diplomatik yöntemlerle sona ermesi için birkaç çözümün olması gerektiğini savundu.

Savaşın sonlandırılması amacıyla Rusya ile bir diyalog kanalının oluşturulması için Avrupa'yla da görüşmeler yaptıklarını belirten Zelenskiy, "Avrupa'nın, elbette öncelikle bizim çıkarlarımızı temsil edecek ve Ruslarla iletişim kurabileceğimiz bir format bulmamızı sağlayacak kendi kanalını kurmak için bazı adımlar attığına inanıyorum. Bu nedenle, tüm bunların kesinlikle gerçekleşeceğini düşünüyorum." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın, Starlink uydu iletişim sistemi kullanımı açısından son birkaç gündür sorunlar yaşadığını anımsatarak, benzer hizmetlerin geliştirilmesi için Fransa'yla çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan füzelere ihtiyaç duyduklarına dikkati çeken Zelenskiy, şöyle konuştu:

"Şimdilik ciddi bir tedarik sorunu var. PAC-2 ve PAC-3'ün (füzeler) büyük bir kısmı uzun zamandır Orta Doğu'ya gidiyor. Yani bu bir sır değil. PAC-2 ve PAC-3 tedarik konusunda birinci öncelik biz değiliz."

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında geçen hafta bir ateşkes ilan ettiğini ama Rusya'nın buna uymadığını savunarak, "Enerji ateşkesi olmuyorsa, enerji tesislerini koruyabilmem için bize füze savunma sistemleri verin. Çok fazla değil, sadece ihtiyaç duyduğunuz süre boyunca verin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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