Zelenskiy: Çin, ülkelerin barış zirvesine gelmesini engellemek için yoğun çaba sarf ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zelenskiy: Çin, ülkelerin barış zirvesine gelmesini engellemek için yoğun çaba sarf ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu Güvenlik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, bazı dünya liderlerinin İsviçre'de düzenlenecek barış zirvesine katılmamasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, 'Çin, maalesef bugün ülkelerin barış zirvesine gelmesini engellemek için yoğun çaba sarf ediyor' dedi. Zelenskiy, zirveye 100'den fazla ülke ve kuruluşun kayıt yaptırdığını da sözlerine ekledi.

02.06.2024 23:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Zelenskiy: "Çin, ülkelerin barış zirvesine gelmesini engellemek için yoğun çaba sarf ediyor"

SİNGAPUR - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu Güvenlik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, bazı dünya liderlerinin İsviçre'de düzenlenecek barış zirvesine katılmamasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, "Çin, maalesef bugün ülkelerin barış zirvesine gelmesini engellemek için yoğun çaba sarf ediyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Singapur'da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu Güvenlik Zirvesi'nde konuştu. Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım yapılması çağrısında bulunan Zelenskiy, dünya liderlerini İsviçre'de 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Barış Zirvesi'ne davet etti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Joe Biden'ı kastederek, "Bazı dünya liderlerinin barış zirvesine katılımlarını henüz teyit etmemeleri bizi hayal kırıklığına uğrattı" dedi. Zelenskiy, zirveye 100'den fazla ülke ve kuruluşun kayıt yaptırdığını da sözlerine ekledi.

Çin'in, Rusya'nın davet edilmemesi nedeniyle zirveyi sabote etmeye çalıştığını ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Çin maalesef bugün ülkelerin barış zirvesine gelmesini engellemek için yoğun çaba sarf ediyor" diye konuştu.

Zelenskiy, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Zelenskiy, Shangri-La Diyaloğu çerçevesinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından"çok iyi bir görüşme oldu" açıklaması yapan Zelenskiy, "Ülkemizin savunma ihtiyaçları, Ukrayna'nın hava savunma sisteminin güçlendirilmesi, F-16 koalisyonu ve ikili bir güvenlik anlaşmasının hazırlanması konuları ele alındı" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder ise, "Austin Rus saldırganlığı karşısında ABD'nin Ukrayna'ya verdiği sarsılmaz desteği yineledi ve Ukrayna'nın özgürlüğünü savunmasına yardımcı olmak üzere 50'den fazla ülkeden oluşan bir koalisyonun güçlü desteğini sürdürme kararlılığını teyit etti" dedi.

Kaynak: İHA

Vladimir Zelenskiy, Singapur, İsviçre, Ukrayna, Dünya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy: Çin, ülkelerin barış zirvesine gelmesini engellemek için yoğun çaba sarf ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:13 Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor
21:15 Mide bulandıran iddia Hatay’da depremde hayatı kabusa dönen genç kız, bir de kuaförün istismarına uğradı Mide bulandıran iddia! Hatay'da depremde hayatı kabusa dönen genç kız, bir de kuaförün istismarına uğradı
19:14 3 ilçe ve 4 belde yeniden sandığa gitti İşte çıkan sonuçlar 3 ilçe ve 4 belde yeniden sandığa gitti! İşte çıkan sonuçlar
14:47 Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu
22:07 Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu’nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu'nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu
21:08 Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda İsrail’i 6-0 yendi Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 6-0 yendi
20:48 Şimdiden gönülleri fethetti Koşarak Mourinho’nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti Şimdiden gönülleri fethetti! Koşarak Mourinho'nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti
20:27 Portekiz’de gösteri uçuşunda iki uçak çarpıştı: 1 pilot hayatını kaybetti Portekiz'de gösteri uçuşunda iki uçak çarpıştı: 1 pilot hayatını kaybetti
20:24 Ali Koç’tan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama: Gerçek şampiyon biziz Ali Koç'tan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama: Gerçek şampiyon biziz
20:04 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bu forma artık bedenimin bir parçası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bu forma artık bedenimin bir parçası
19:38 Maldivler, İsraillilerin ülkeye girişini yasakladı Maldivler, İsraillilerin ülkeye girişini yasakladı
19:36 Kadıköy’de tarihi imza Mourinho, resmen Fenerbahçe’de Kadıköy'de tarihi imza! Mourinho, resmen Fenerbahçe'de
18:39 Önce yazdı, sonra sildi Zaha’dan Okan Buruk’u küplere bindirecek paylaşım Önce yazdı, sonra sildi! Zaha'dan Okan Buruk'u küplere bindirecek paylaşım
18:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu’yu da savunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor
18:01 Ali Koç, Aziz Yıldırım’ı Mourinho üzerinden vurdu: Biz getireceğiz dersek getiririz Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı Mourinho üzerinden vurdu: Biz getireceğiz dersek getiririz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 00:36:31. #1.12#
SON DAKİKA: Zelenskiy: Çin, ülkelerin barış zirvesine gelmesini engellemek için yoğun çaba sarf ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement