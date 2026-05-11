Zelenskiy'den 3 Günlük Ateşkes Değerlendirmesi

11.05.2026 00:11
Zelenskiy, 9-11 Mayıs'ta ateşkesin ardından Ukrayna'ya füze saldırısı olmadığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 9 Mayıs'tan itibaren ilan edilen 3 günlük ateşkes kapsamında ülkesine yönelik şimdiye kadar füze saldırısının yapılmadığını belirtti.

Zelenskiy sosyal medya hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs'ı kapsayan 3 günlük geçici ateşkesin başlamasından bu yana yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Ateşkesin başladığı günden beri Ukrayna'ya yönelik saldırı gerçekleşmediğini kaydeden Zelenskiy, "Yoğun füze ve hava saldırılarının bugün itibarıyla olmaması memnuniyet vericidir." diye konuştu.

Zelenskiy, Rusya ordusunun cephe hattı ve cepheye yakın bölgelerde saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, "Ruslar, kendileri için kritik öneme sahip bu bölgelerde saldırı faaliyetlerine devam ediyor." dedi.

Rus ordusunun son iki günde cephe hattına topçu sistemleriyle 150 kez, insansız hava araçlarıyla ise 10 binden fazla saldırı düzenlediğini ifade eden Zelenskiy, Rus ordusunun cephe hattında ateşkese uymadığını ve buna yönelik bir girişimde bulunmadığını savunarak, "Ukrayna'nın tüm birlikleri, gerektiği şekilde mevzilerimizi savunarak hareket ediyor." diye konuştu.

Son iki günde Rusya'dan yoğun füze saldırısı gerçekleşmediği için Ukrayna'nın da Rusya'ya yönelik uzun menzilli saldırılar düzenlemediğini belirten Zelenskiy, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya ile Ukrayna arasında ilan edilen 3 günlük geçici ateşkesin, iki ülke arasında 1000 savaş esirinin takasını da kapsadığını söylediğini anımsattı.

Söz konusu esir takası için hazırlıkların yapıldığını dile getiren Zelenskiy, Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi'nden Rusya'ya ilgili listenin iletildiğini bildirdi.

Zelenskiy, bu süreçte ABD'nin aktif olmasını beklediklerini kaydetti.

Ateşkes süreci

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta Ukrayna'da ateşkes ilan etme kararı almıştı.

ABD Başkanı Trump da Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs'ı kapsayan 3 günlük geçici ateşkes ilan edildiğini ve ateşkesin tüm askeri faaliyetlerin askıya alınmasını ve her iki ülkeden 1000 esir askeri değişiminin yapılmasını içerdiğini açıklamıştı.

Rusya ile Ukrayna da Trump'ın söz konusu inisiyatifini kabul ettiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
