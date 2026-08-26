Zelenskiy, Musk'a Özgürlük Nişanı Verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, SpaceX'in Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ı "Özgürlük Nişanı" ile ödüllendirdiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Zelenskiy, girişimci, mühendis ve SpaceX ile Tesla şirketlerinin yöneticisi Musk'ın "Özgürlük Nişanı" ile ödüllendirilmesi konusunda karar aldı.

Musk, "insan hayatının ve özgürlüğünün korunmasındaki üstün kişisel hizmetleri" ve Ukrayna ile ABD halkları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkıları dolayısıyla devlet nişanı olan "Özgürlük Nişanı"na layık görüldü.