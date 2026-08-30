Zelenskiy'den Rusya'ya Hedefli Saldırılar - Son Dakika
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Zelenskiy'den Rusya'ya Hedefli Saldırılar

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Ukrayna, Rusya'nın Oryol ve Rostov bölgelerinde askeri tesislere saldırılar düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gece boyunca Rusya'nın Oryol ve Rostov bölgelerinde taarruz tipi insansız hava araçlarının (İHA) depolanması, hazırlanması ve fırlatılmasında kullanılan tesisler ile bazı askeri hedefleri vurduklarını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin uzun menzilli saldırılar düzenlediğini ifade etti.

Ukrayna'nın gece boyunca Rusya'nın Oryol ve Rostov bölgelerinde taarruz tipi İHA'ların depolanması, hazırlanması ve fırlatılmasında kullanılan tesisler ile bazı askeri hedefleri vurduğunu kaydeden Zelenskiy, saldırılarda Yeysk'teki ve Karadeniz'deki askeri havaalanlarının da hedef alındığını belirtti.

Zelenskiy ayrıca Leningrad bölgesinde "Rusya'nın savaş bütçesine her ay milyonlarca dolar kazandıran" bir petrol rafinerisinin de hedef alındığını ifade ederek, bu hafta içinde Başkurdistan ve Arhangelsk bölgelerindeki tesislere yönelik saldırıların da doğrulandığını kaydetti.

"Savaşın başladığı yere geri dönmesini sağlamalıyız"

Ukrayna'nın uzun menzilli saldırılarının Rusya'nın savaş yürütme kapasitesini zayıflatmayı amaçladığını belirten Zelenskiy, "Rusya, her gün savaşın başladığı yere geri döndüğünü hissetmeli." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın uzun menzilli saldırılarının, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarla desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, Rusya'nın Ukrayna'nın şehir ve yerleşimlerine yönelik saldırılarında kullandığı silahların büyük bölümünün yabancı bileşenler, kimyasallar ve makine teçhizatına bağlı olduğunu belirtti.

Ukrayna'nın Rusya'nın yaptırımları aşma yöntemlerine ilişkin bilgileri ortaklarıyla sürekli paylaştığını kaydeden Zelenskiy, Rusya'nın bu yollarının kapatılmasına katkı sağlayan ülkelere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Rostov, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy'den Rusya'ya Hedefli Saldırılar - Son Dakika

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