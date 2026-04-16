Zelenskiy: Hava Savunması Güçlendirilmeli

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine yönelik hava saldırılarının önlenmesi için hava savunma imkanlarının güçlendirilmesi konusunda müttefiklerin verdiği sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun gece ülkesine düzenlediği hava saldırılarına tepki gösterdi.

Rusya'nın 700'den fazla füze ve silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlediğini kaydeden Zelenskiy, "Balistik füzelerin çoğu Kiev'e yönelmişti." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya atılan füze ve SİHA'ların çoğunun imha edildiğini belirten Zelenskiy, "Maalesef Odessa, Kiev ve Dnipro'da ölenler var. Ölenlerin arasında 12 yaşında bir çocuk da var." bilgisini paylaştı.

Zelenskiy, Rusya'ya yönelik baskının artırılması ve hava savunma imkanlarının güçlendirilmesi ile ilgili ülkesine verilen sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Rusya üzerindeki baskı işe yaramalı. Ukrayna'ya verilen her yardım sözünün zamanında yerine getirilmesi önemlidir. Müttefiklerin dile getirdiği ama henüz uygulamaya konulmamış birçok siyasi taahhüt var." değerlendirmesinde bulunan Zelenskiy, geçen günlerde Almanya, Norveç ve İtalya ile Ukrayna hava savunmasını güçlendirecek bazı anlaşmalar imzaladıklarını hatırlattı.

"Saldırı, esas olarak sivilleri hedef aldı"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın saldırılarına tepki gösterdi.

Bakan Sybiha, "Rusya, son 24 saat içinde yaklaşık 700 insansız hava aracı, onlarca balistik ve seyir füzesi kullanarak Ukrayna'ya karşı kapsamlı bir terör saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı, esas olarak sivilleri hedef aldı." ifadelerini kullandı.

Sybiha, uluslararası topluma Rusya'ya tepki verme çağrısında bulunarak, "Bu tür saldırılar, bir norm haline gelemez. Bunlar, durdurulması ve faillerinin adalete teslim edilmesi gereken savaş suçlarıdır." görüşünü paylaştı.

Rusya'ya yaptırımların ertelenmesinin tehlikeli olduğunu savunan Sybiha, "Saldırgan üzerindeki baskıyı artırmak için gerekli tüm kararların önündeki engeller derhal kaldırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Kiev ve Odessa kentleri ile Dnipropetrovsk bölgesine gece düzenlediği hava saldırıları sonucunda en az 15 kişi hayatını kaybetti, 95 kişi yaralandı.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın 44 seyir ve balistik füzeyle saldırılar düzenlediği, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 659 adet SİHA fırlatıldığı kaydedilmişti.