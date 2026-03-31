Zelenskiy Hürmüz Boğazı'nın Açılmasına Destek Verebilir

31.03.2026 17:11
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ülkesinin yardım edebileceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin, ABD-İsrail ve müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatılan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yardımcı olabileceğini ifade etti.

Zelenskiy, Politico internet sitesinin Hürmüz Boğazı'na ilişkin sorusunu yanıtladı.

"Ukrayna'nın Rusya'nın Karadeniz ablukasını kırmadaki başarısının" Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yardımcı olabilecek bir uzmanlık sağladığını belirten Zelenskiy, "Bunu gündeme getirdik (Hürmüz'deki durum) çünkü hepimizin görebileceği gibi tüm dünya açısından acı verici ve acil bir mesele. Bir enerji krizi var. Bu alandaki uzmanlığımıza güvenebileceklerini biliyorlar ve bunu (yetkililerle) ayrıntılı şekilde ele aldık." ifadesini kullandı."

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşılık İran'ın misillemesi devam ederken Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı ABD-İsrail ve müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, dönemin İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Havada büyük grev var 70 binden fazla uçuş etkilenecek Havada büyük grev var! 70 binden fazla uçuş etkilenecek
Kırşehir’de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası Kırşehir'de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası
ABD’deki okullarda alarm: Epstein’in oyununu yaptılar ABD'deki okullarda alarm: Epstein'in oyununu yaptılar
Rusya’dan vanaları kapattığı Avrupa’ya bir kara haber daha Rusya'dan vanaları kapattığı Avrupa'ya bir kara haber daha
Kante’nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu Kante'nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

17:07
Özgür Özel’den “mutlak butlan“ çıkışı: Aha da teslim olursam ne olsun
Özgür Özel'den "mutlak butlan" çıkışı: Aha da teslim olursam ne olsun
16:36
İran’dan Türkiye’ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama Arakçi’nin teklifi var
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var
16:36
Özgür Özel’den, Mustafa Bozbey’in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den, Mustafa Bozbey'in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
16:25
Kilosu 300 liradan satılıyor Günde 21 bin lira kazanan var
Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var
16:08
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi Kulüpten açıklama var
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var
16:05
İlhan Mansız’dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
İlhan Mansız'dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
