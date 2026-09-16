Zelenskiy'in eski sözcüsü Mendel AP binasına alınmadı, konuşmasını video konferansla yapacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in eski basın sözcüsü Yuliia Mendel, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partili AP milletvekili Hans Neuhoff'un ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte konuşmak üzere geldiği Avrupa Parlamentosu (AP) binasına girişinin engellendiğini bildirdi.

Mendel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Strazburg'daki AP binasının girişinde çekilen bir video paylaştı.

Videoda Mendel'e geçiş kartının bilinmeyen bir nedenle engellendiğinin bildirildiği görülüyor.

Mendel, "AP binasına girmem yasaklandı. Bugün barış hakkında bir konuşma yapmam gerekiyordu." dedi.

Ukrayna'nın bir ulus olarak varlığını sürdürebilmesinin tek yolunun barış olduğunu söyleyen Mendel, "Barış hakkında konuşma yapacağım gün binaya alınmamamı çok tuhaf buluyorum." ifadesini kullandı.

Mendel, barış isteyen Ukraynalıların sesinin Avrupalı parlamenterler tarafından duyulmak istenmemesinden üzüntü duyduğunu belirtti.

Girişinin engellenmesini Ukrayna yönetiminin kendisine yönelik yaptırım kararıyla ilişkilendiren Mendel, konuşmasını video konferans yöntemiyle gerçekleştireceğini kaydetti.

Mendel'in, Almanya için Alternatif (AfD) partili AP milletvekili Neuhoff'un ev sahipliğinde düzenlenen "Ukrayna: Barışa Cesaret Etmek-Diplomasi, Gerilimi Tırmandırmanın Yerine" başlıklı etkinlikte konuşması planlanıyordu.

Ukrayna yönetimi, 13 Eylül'de Mendel'in de aralarında bulunduğu 10 Rus ve Ukrayna vatandaşına, "Rus propagandası ve dezenformasyonu yaydıkları, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan politikasını destekledikleri" gerekçesiyle 10 yıl süreli yaptırım getirmişti.

2019-2021 yıllarında Zelenskiy'in basın sözcülüğünü yapan Mendel, görevinden ayrılmasının ardından Ukrayna yönetimine yönelik eleştirileriyle gündeme gelmişti.

AP makamlarından Mendel'in binaya alınmamasının gerekçesine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.